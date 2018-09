Ne pas répéter la même erreur

Publié aujourd'hui à 15h14

Avec le départ de Max Pacioretty, on se demande déjà qui sera le capitaine lors de la saison qui va débuter dans trois semaines. Je vous donne tout de suite la réponse: il n’y en aura pas.

Est-ce qu’il faut conclure qu’il n’y a aucun joueur qui pourrait avoir un «C» sur son chandail ? Pas du tout. Shea Weber l’a déjà été pendant plusieurs années avec les Predators et l’autre candidat sérieux est évidemment Brendan Gallagher. Reste qu’il n’y a aucune urgence à régler ce dossier, surtout qu’il n’y a réellement aucun avantage à nommer immédiatement un remplaçant à Max Pacioretty.

La leçon du passé

Je me souviens très bien de la saison 2014-2015. Les Canadiens avaient amassé 50 victoires et avaient été éliminés en deuxième ronde par le Lightning de Tampa Bay. Malgré l’élimination, les dirigeants de l’équipe s’étaient montrés très optimistes pour l’avenir et ce, avec raison.

C’était une saison où bien des joueurs semblaient en audition parce que, rappelez-vous, les Canadiens avaient décidé de ne pas nommer de capitaine à la suite du départ de Brian Gionta. Tout s’était tellement bien passé, qu’il semblait évident qu’il fallait garder le statut quo. Mais la tradition veut qu’il y ait un capitaine chez les Canadiens et c’est pourquoi on a décidé de laisser les joueurs voter. Max Pacioretty a été l’heureux élu, ce qui semblait vraiment la bonne décision à l’époque.

Une pression de trop

Je ne veux pas débattre ici des qualités ou des défauts de Max Pacioretty comme capitaine. Une chose semble évidente: même si de l’extérieur, il est difficile de lui jeter la pierre, il n’a pas impressionné les personnes les plus importantes chez les Canadiens, et je parle ici de ses patrons qui n’ont pas aimé son leadership et c’est pourquoi il n’est plus avec l’équipe. Il n’y a pas 150 façons d’analyser les raisons qui ont poussé Marc Bergevin à se départir d’un marqueur aussi prolifique.

Reste que ce n’est pas tout le monde qui veut, ou peut être capitaine des Canadiens. Autant le poste est prestigieux, autant c’est une autre «job» en soit. Il ne faut plus seulement se concentrer sur son travail à faire sur la patinoire, il faut aussi répondre à des demandes constantes de coéquipiers et évidemment des différents organismes qui ont besoin de vous et c’est sans compter le fait qu’il faut rencontrer les médias de façon presque quotidienne pour donner son point de vue sur les différents hauts et bas d’une formation.

Price en mission

Geoff Molson n’est pas passé par quatre chemins dans une entrevue que j’ai réalisée avec lui au tournoi de golf des Canadiens : il n’y a pas beaucoup de joueurs qui ont connu de bons moments la saison dernière. Carey Price, qui représente la colonne vertébrale de l’équipe, le sait très bien et c’est pourquoi il a tout fait en son pouvoir pour se présenter au camp d’entraînement en pleine forme. Il a passé plus de temps sur la patinoire cette année et a travaillé avec son entraîneur des gardiens pour être plus compact. Il m’a avoué qu’il ne s’est jamais présenté à un camp d’entraînement aussi prêt que cette année. La pression sera forte, il le sait, et c’est pourquoi il se dit prêt à faire face au défi qui l’attend.

Michael McCarron reste

Michael McCarron a attendu presque trois mois avant d’accepter l’offre qualificative des Canadiens et avec le camp d’entraînement à nos portes, il n’avait tout simplement plus aucune option. Il ne le dira pas publiquement, mais il est évident qu’il aurait souhaité obtenir une autre chance ailleurs. Il reste qu’il devra encore être patient.

S’il connaît un bon camp d’entraînement, il va demeurer avec l’équipe, sinon son nom sera placé au ballotage et il pourra être réclamé par l’une des 30 autres formations de la ligue. C’est d’ailleurs pour cette raison que les équipes intéressées à ses services aiment mieux attendre de voir son son nom au ballottage. De cette façon, ils n’ont pas à échanger un joueur ou encore un choix au repêchage afin d’obtenir ses services.