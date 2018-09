Le point de presse de Marc Bergevin en 14 citations

Le nom de Max Pacioretty était sur les lèvres de tout le monde, lundi matin, quelques heures après l’échange conclu par Marc Bergevin impliquant son capitaine.

«J’aimerais remercier Max pour 10 belles années de services rendus au Canadien de Montréal. Je veux être certain de le remercier, avec nos partisans», a lancé d’entrée de jeu le directeur général aux nombreux médias présents au Club de golf Laval-sur-le-Lac pour le tournoi annuel du Tricolore.

Pour ceux qui viennent de se réveiller, le numéro 67 n’est plus un membre de la Sainte-Flanelle. Pendant la nuit de dimanche à lundi, après des mois de tergiversations, l’architecte du CH l’a envoyé à Vegas en retour de Tomas Tatar, Nick Suzuki et un choix de deuxième tour.

Bergevin a profité de sa tribune pour préciser que c’est bel et bien Pacioretty qui a exigé une transaction la saison dernière.

Les partisans peuvent aussi oublier le mot reconstruction: Bergevin affirme qu’il désire un club compétitif qui se battra pour une place en séries dès cette année.

Voici ce qu’il faut retenir de son point de presse :

«Je suis satisfait de la transaction. Un point très important, c’était d’aller chercher un jeune espoir de catégorie A. C’est ce qu’on a pu aller chercher en Suzuki.»

«Tatar est un joueur de 20 buts par année. Il peut amener un aspect offensif. Avec le départ de Max, on sentait le besoin de remplacer ça, ce qu’on a fait.»

«100 % vrai (de dire que c’est la meilleure chose qui pouvait arriver pour les deux clans).»

«À plusieurs reprises l’an dernier, Max a demandé une transaction. Une prolongation de contrat n’était pas sur la table pour cette raison. C’était mieux pour les deux qu’il aille dans une nouvelle direction, et on lui souhaite la meilleure des chances.»

«L’année de son repêchage (Suzuki), on l’avait 11e sur notre liste, et il est sorti 13e. On le voyait, à l’époque, capable de joueur aux deux positions (centre et ailier). On a de bons jeunes au centre qui s’en viennent. Avec le départ de Max, Nick pourrait jouer à l’aile.»

«Quand un jeune joueur (Suzuki) est capable de compétitionner avec des joueurs qui ont huit, neuf mois de plus, c’est très important. Il a eu du succès même s’il est plus jeune.»

À propos du prochain capitaine:

«On va s’asseoir dans les prochaines semaines et en discuter. Je n’ai pas encore pensé à ça.»

«Le mot reconstruction, on a tous une définition différente. Tu as besoin de leaders comme Price, Weber. Ce mot-là peut être utilisé si tu choisis un âge en haut duquel tu transiges le joueur, ce que je ne ferai pas. On ne repart pas à zéro, on fait des changements pour être compétitif et faire les séries cette année!»

En réponse à l’agent de Max qui affirme que son client n’a jamais demandé de transaction:

«Je suis ici pour donner les faits, je ne dirai pas de menteries (sic) et je n’entrerai pas dans les détails, mais ce sont des faits. Ça lui appartient, mais nous, on avait des responsabilités à prendre, on l’a fait, et on est fiers de ce qu’on a pu acquérir en retour.»

«Je ne pointe pas du doigt et je ne veux pas qu’on associe le mot “attitude” à Max Pacioretty. C’est la bonne chose pour l’équipe, on recommence, deux nouveaux joueurs qui arrivent, un bon camp et un bon début de saison, et il n’y aura aucune distraction.»

«C’est certain qu’on attend plus de Tatar que ce qu’il a démontré à Vegas, mais il a fait de bonnes choses à Detroit. Il n’a que 27 ans, encore sous contrat pendant trois ans, on se rajeunit.»

«Ce que je m’attends, c’est une équipe qui se présentera au camp en bonne condition physique, avec beaucoup de choses à prouver, et le but, c’est de se battre pour faire les séries, et ensuite, on verra.»

«Je m’attends à du Carey Price qu’on connaît tous, les succès qu’il a eus, l’un des meilleurs, sinon le meilleur. Je suis convaincu qu’il reviendra au sommet de sa forme.»