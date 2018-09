Kevin Pillar toujours aussi motivé

Même si les Blue Jays de Toronto ne participeront pas aux séries du baseball majeur, Kevin Pillar a toute la motivation nécessaire pour terminer la saison en beauté.

Le mois de septembre, surtout pour les formations de fond de classement, est synonyme de rappel de jeunes joueurs. Ces derniers tentent ensuite d’en mettre plein la vue aux dirigeants dans l’espoir de se tailler une place dans le grand club l’année suivante.

«Ça donne de l’énergie, a dit Pillar au réseau Sportsnet. C’est bon que je me rappelle que j’ai déjà été dans leurs souliers, à essayer de faire ma marque. C’est aussi bon de se rappeler qu’ils sont ici pour prendre notre place. C’est pourquoi tu dois être prêt à jouer tous les jours.»

Si Pillar est motivé par la présence des jeunes, le gérant John Gibbons affirme que son voltigeur de centre n’a rien à craindre. «Il n’a plus rien à me prouver, a-t-il indiqué. Il est avec nous depuis quelques années déjà et il a été un excellent joueur pour l’équipe.»

Les Jays ont récemment rappelé les voltigeurs Billy McKinney, Dwight Smith fils et Jonathan Davis du niveau AAA. Les trois joueurs ont enfilé l’uniforme du club torontois cette saison.

Pour les partisans

En plus d’être motivé par la compétition à l’interne, Pillar veut continuer à offrir un bon spectacle aux partisans.

«C’est notre travail, a-t-il lancé. Il y a des gens qui payent pour venir nous voir jouer. Il y a des gens qui planifient toute leur journée en fonction d’un match des Blue Jays.»

«Tous les joueurs dans le vestiaire peuvent être remplacés, a-t-il ajouté. Le mois de septembre nous permet de nous en souvenir. Il y a des joueurs qui arrivent ici et qui sont prêts à tout pour avoir leur chance.»

En 126 matchs cette année, Pillar a maintenu une moyenne au bâton de ,247, totalisant 12 circuits et 52 points produits. Il compte le plus grand nombre de buts volés (14) et de doubles (37) chez les siens.

Les Jays entameront mardi une série de trois matchs au domicile de la meilleure équipe du baseball majeur, les Red Sox de Boston.