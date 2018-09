Ji-Man Choi joue les héros

Ji-Man Choi a procuré une victoire de 6-5 aux Rays de Tampa Bay en frappant un circuit de deux points en fin de neuvième manche contre les Indians de Cleveland, lundi à St. Petersburg.

Il s’agissait d’une huitième longue balle pour Choi cette saison. Cette fois, il était précédé de Tommy Pham sur les sentiers. Le frappeur désigné avait produit un premier point lors du deuxième tour au bâton lorsqu’il a été atteint d’un tir de Corey Kluber.

Kluber a par ailleurs connu une sortie très difficile, donnant quatre points, cinq coups sûrs et un but sur balles en une manche et deux tiers de travail. Il a malgré tout eu le temps de retirer quatre frappeurs sur des prises. C’est Brad Hand (2-5) qui a subi la défaite.

Jake Bauers a également expédié une balle dans les gradins pour les Rays. Jaime Schultz (2-0) a signé la victoire. Il s’agit par ailleurs d’un quatrième gain consécutif pour la formation floridienne.