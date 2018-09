Et la saison à venir?

L'échange de Max Pacioretty aux Golden Knights a occulté tous les autres sujets dont on entend habituellement parler lors du tournoi de golf annuel des Canadiens.

C’est bien compréhensible. Et si la plupart des joueurs et dirigeants se sont surtout exprimés au sujet de la transaction qui a permis aux Canadiens d’obtenir Tomas Tatar, Nick Suzuki et un joueur de deuxième tour, il a aussi été question des différents défis qui attendent l’équipe lors du camp d’entraînement ainsi que de la saison à venir.

Voyez, à ce sujet, le reportage de Jean-Philippe Bertrand dans la vidéo ci-dessus!