Deux joueurs du Rouge et Or honorés

Le secondeur Dan Basambombo et le botteur David Côté du Rouge et Or de l’Université Laval ont été nommés, lundi, parmi les joueurs de la semaine du Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ).

Basambombo s’est illustré en défensive, alors que Côté a été nommé au sein des unités spéciales. C’est le receveur de passes des Stingers de Concordia Jarryd Taylor qui a été honoré en attaque.

Ce dernier a réussi huit attrapés pour des gains de 258 verges et un touché. Ce majeur a été réalisé sur le dernier jeu du match et a permis aux Stingers de vaincre le Vert et Or de l’Université Sherbrooke 22-20, samedi. Les 258 verges de Taylor constituent également le quatrième plus haut total dans un match dans l’histoire du RSEQ.

Dans le cas de Basambombo, il a réussi 11,5 plaqués, dont 11 en solitaire, dans la victoire des siens sur les Carabins de l’Université de Montréal 12-7, samedi. Deux des réussites du natif de la République démocratique du Congo ont été des sacs du quart. Basambombo a aussi provoqué un échappé.

Finalement, Côté a produit l’ensemble des points du Rouge et Or avec quatre placements en autant de tentatives.