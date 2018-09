David Villa dans le onze de la semaine

L’attaquant du New York City FC David Villa est au nombre des joueurs figurant au sein du onze par excellence de la dernière semaine d’activités de la Major League Soccer (MLS).

Après que les siens eurent subi un revers de 1-0 aux mains du Revolution de la Nouvelle-Angleterre, Villa a touché la cible à la 86e minute de la rencontre de samedi face au D.C. United, samedi, dans un verdict nul de 1-1. Pour le vétéran de 36 ans, il s’agissait d’un 11e filet en 19 joutes du calendrier régulier 2018.

Coéquipier de Villa, le milieu de terrain James Sands a également été honoré.

Pour leur part, les Timbers de Portland comptent trois représentants dans la formation des plus méritants, soit l’ancien défenseur de l’Impact de Montréal Zarek Valentin, ainsi que l’attaquant Jeremy Ebobisse et le milieu Sebastian Blanco. Il en va de même pour le Sporting de Kansas City avec le gardien Tim Melia, l’arrière Seth Sinovic et le milieu Felipe Gutierrez.

Les autres athlètes ayant reçu une distinction sont le joueur offensif Brian Wright et l’arrière latéral Jalil Anibaba, du Revolution de la Nouvelle-Angleterre, et le défenseur Steve Birnbaum, du D.C. United.