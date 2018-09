David Krejci n’ira pas en Chine

L’attaquant des Bruins de Boston David Krejci n’accompagnera pas son équipe en Chine pour les matchs préparatoires de son équipe contre les Flames de Calgary au mois de septembre.

Le directeur général de l'équipe, Don Sweeney, a expliqué lundi que son joueur de centre ne peut voyager en Asie en raison d’un problème de visa. C’est Colby Cave qui prendra sa place dans la formation.

Les Flames et les Bruins s’affronteront deux fois sur le territoire chinois, soit le 15 septembre à Shenzhen et quatre jours plus tard à Pékin.