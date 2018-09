Le défenseur des Flyers de Philadelphie Andrew MacDonald ratera le début de la saison de la Ligue nationale de hockey (LNH) en raison d’une blessure au bas du corps.

Selon l’organisation de la Pennsylvanie, le vétéran de 32 ans devrait s’absenter pour une période de six semaines en raison d’une mystérieuse blessure qu’il s’est infligée au cours d'un entraînement lors de la saison morte. Inévitablement, MacDonald ratera le camp d’entraînement des siens, qui débute ce vendredi.

La saison dernière, l’arrière a récolté six buts et 15 aides pour 21 points en 66 rencontres. Il a également ajouté deux filets en six parties éliminatoires. Il a été le cinquième défenseur des Flyers au chapitre de la moyenne du temps d’utilisation, avec près de 20 minutes.

En 11 saisons dans la LNH, MacDonald a amassé 152 points, dont 28 buts, en 529 parties avec Philadelphie et les Islanders de New York.