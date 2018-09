Saguenéens: Jérémy Fortin accepte son rôle

Il y a un peu plus d’un an, le joueur de centre de 19 ans, Jérémy Fortin, croyait qu’il n’aurait jamais la chance de passer une saison dans la LHJMQ, mais un simple appel téléphonique, lui informant qu’il était échangé aux Saguenéens de Chicoutimi a changé sa vie.

Avant d’être repêché au troisième tour par les Cataractes de Shawinigan en 2015, Fortin venait de compléter sa première saison avec les Élites de Jonquière dans le Midget AAA. Lors de son premier camp, il n’a pas été en mesure de percer l’alignement des Cats et a été retourné dans son coin de pays pour se développer à son plein potentiel avec les Élites.

À son deuxième camp avec les Cataractes, il a passé bien près de se tailler un poste avec la formation shawiniganaise, mais il a été parmi les derniers joueurs à être retranchés. Suite à cette décision, il a quitté son nid familial pour rejoindre le Collège Français de Longueuil. «Ça n’a vraiment pas été facile pour moi là-bas. C’était une autre mentalité et je ne venais pas du coin. J’appelais souvent mes parents le soir et ils ont vraiment été là pour moi», a expliqué celui qui est originaire de Dolbeau-Mistassini et qui habitait désormais à plus de cinq heures de sa famille.

Une transaction bénéfique

Après une saison à Longueuil, Fortin ne croyait pas qu’il allait jouer dans le circuit Courteau un jour jusqu’à ce qu’il apprenne qu’il avait été échangé aux Saguenéens de Chicoutimi contre un choix de troisième ronde au repêchage. Toutefois, il devait impressionner les dirigeants des Sags, car son poste était loin d’être confirmé, mais il a relevé le défi.

«Quand j’ai été échangé à Chicoutimi, j’avais les larmes aux yeux. J’étais vraiment content. Sans farces, je ne voudrais pas jouer ailleurs qu’ici. N’importe quel rôle que Yanick va me donner, je vais le prendre», a lancé le joueur de centre qui s’est rapproché de son domicile et qui discute toujours des membres de sa famille après les matchs.

Employé la majorité du temps dans des situations où il doit faire face aux meilleurs joueurs de l’équipe adverse, l’attaquant de 19 ans joue un rôle majeur lorsque son équipe a un joueur en moins sur la glace et son entraîneur l’a remarqué.

«Il s’organise pour que ça marche. Il l’a fait l’an dernier et je ne suis pas inquiet qu’il va encore le faire cette année. Il est devenu un joueur dont on ne peut pas se passer. Il accepte son rôle, il nous donne de grosses minutes en désavantage numérique et s’implique physiquement. On a plus d’habiletés offensives. Par contre, des joueurs de rôle seront extrêmement importants et Jérémy en fait partie», a noté l’entraîneur-chef et directeur gérant des Sags, Yanick Jean, à son endroit.

Le pilote des Saguenéens a répété à plusieurs reprises que le sentiment d’appartenance était important afin que son équipe connaisse du succès cette saison. Dans le cas de Fortin, il détenait déjà ce sentiment sans même avoir joué une partie dans l’uniforme bleu et blanc des Sags.

«J’étais un fan des Saguenéens lorsque j’étais jeune. Je venais voir des matchs au Centre Georges et c’est spécial de jouer sur cette glace-là dans l’uniforme des Sags», a-t-il exprimé.