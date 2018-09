«Nous pouvons former des joueurs de classe mondiale» - Philippe Eullafroy

L’Académie a vécu de grands moments cet hiver quand un de ses fruits, le milieu de terrain Ballou Tabla, s’est joint au FC Barcelone.

C’était la première fois que l’équipe touchait une somme d’argent pour le transfert d’un de ses joueurs, une somme évaluée à plus d’un million de dollars.

«Avec ce transfert, nous avons franchi un cap. À ma connaissance, il n’y a pas beaucoup de Québécois qui ont joué à ce niveau-là en Espagne», jubile Philippe Eullaffroy.

«C’est la preuve que des jeunes joueurs d’ici peuvent débuter leur carrière avec de bons clubs amateurs, passer par l’Académie, puis l’Impact, et aller encore plus loin.»

«Nous avons démontré que nous pouvons former des joueurs de classe mondiale au Québec.»

«À travers le monde, il y a plein de centres de formation en activité depuis 30 ou 40 ans qui n’ont jamais vendu un seul joueur à un club du calibre du FC Barcelone. Ça nous motive encore plus.»

De bon augure

L’Académie a produit plus de 30 joueurs professionnels depuis 2012 et si on se fie aux succès des équipes actuelles, les pronostics qu’il y en ait d’autres sont bons.

Les équipes U15, U17 et U19 ont toutes terminé au premier rang de leur association dans l’Académie de développement des États-Unis, la ligue dont elles font partie. La formation U17 a atteint les demi-finales en séries éliminatoires et a terminé au troisième rang de la Coupe Génération Adidas, un prestigieux tournoi présenté à Dallas le printemps dernier.

«Nous avons des Académiciens qui ont signé des contrats avec l’Impact, d’autres avec des équipes en Australie, en Finlande, aux États-Unis, en France ou en Espagne, et d’autres qui se retrouvent avec de bonnes universités américaines. Tout cela démontre le succès du système qu’on a mis en place», mentionne fièrement le directeur Philippe Eullaffroy.

«Nous arrivons à exporter de talentueux joueurs. Il faut maintenant que cette exportation se traduise par des frais de transfert, comme dans le cas de Ballou Tabla, qui permettront à l’Impact d’investir davantage d’argent dans la structure de l’équipe.»

De l’Académie à l’Impact

C’est une douzaine de joueurs que l’Académie a fournis à l’Impact depuis 2012. Cinq d’entre eux se retrouvent actuellement avec le grand club.

Le gardien James Pantemis, 21 ans, a signé un premier contrat professionnel avec l’Impact à la fin de 2017.

Pantemis arrivait du Centre national de haute performance quand il s’est joint à l’Académie à l’âge de 17 ans.

«Je jouais déjà tous les jours, mais là c’était différent ; je voyais les pros s’entraîner avec l’Impact et ça me motivait à faire les efforts pour aller les rejoindre», dit Pantemis, qui a poursuivi ses études après son passage à l’Académie. Il étudie en comptabilité à l’Université Concordia.

L’attaquant Anthony Jackson-Hamel, 24 ans, est quant à lui arrivé dans le giron de l’Impact alors que l’Académie en était à ses balbutiements.

Il a connu l’équipe de réserve des débuts de l’Impact en MLS, évoluant avec les formations U23 et U21.

«Je m’entraînais avec des joueurs beaucoup plus vieux que moi. Ça m’a pris du temps avant de trouver mes repères et de me développer. Je sentais que le club tenait à moi, mais je n’étais pas prêt», reconnaît Jackson-Hamel, qui a signé son premier contrat avec l’Impact en 2014.