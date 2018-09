Les Québécois s'illustrent de différentes façons

(Sportcom) – Hugo Houle (Astana), Adam Roberge (équipe canadienne) et Charles-Étienne Chrétien (équipe canadienne) étaient tous dans l’échappée qui aura survécu pendant plus des trois quarts de la course. Non, on ne parle pas ici d’une étape des Mardis cyclistes de Lachine, mais bien du Grand Prix cycliste de Montréal disputé dimanche où l’Australien Michael Matthews a signé une autre victoire après celle de Québec vendredi.

Le coureur de la formation Sunweb imite donc son compatriote Simon Gerrans (BMC), qui avait lui aussi réussi le doublé aux épreuves québécoises en 2014. Matthews a devancé l’Italien Sonny Colbrelli (Bahrain-Merida) et le Belge Greg Van Avermaet (BMC). Le vainqueur s’est dit fier d’avoir réussi cet exploit alors que Gerrans était au Québec pour une dernière fois, lui qui prendra sa retraite à la fin de la saison.

Comme à Québec, l’épreuve de Montréal a eu des allures de rédemption Guillaume Boivin (Israel Cycling Academy), pour le meilleur Canadien du jour, 19e au classement.

Boivin en grande forme

«L’an passé, j’ai fini cette course en me disant que c’était la course la plus difficile que j’ai faite. Aujourd’hui (dimanche), je me sentais plus fort dans les bosses que l’an passé. À la fin, il me manquait un peu de jus pour finir, car j’étais pas trop mal placé au demi-tour, sauf que les jambes n’étaient plus vraiment là pour faire le sprint», a commenté Boivin, le visage marqué par l’effort.

L’ancien médaillé de bronze des Championnats du monde des moins de 23 ans a vu sa saison être coupée en deux à la suite d’une fracture d’un tibia. Déjà que de remonter en selle contre les meilleurs était une victoire en soi, ses résultats obtenus font naître en lui de grands espoirs pour la prochaine saison.

«Je suis bien heureux et je vais construire là-dessus. C’est la première fois que j’arrive pour la gagne à Montréal, alors je ne me plaindrai pas. Avec ça, tu peux commencer à rêver un peu. Chapeau à Hugo et aux gars qui ont roulé fort en avant, car ç’a paru derrière. Et j’espère que Clément a apprécié d’en haut le spectacle qu’on lui a donné», a conclu le Montréalais en faisant référence à Clément Ouimet, le jeune cycliste frappé mortellement par une voiture l’automne dernier sur la voie Camillien-Houde.