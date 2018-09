Les dieux du football s'acharnent sur les Browns

Il est difficile de ne pas ressentir de l'empathie envers les Browns de Cleveland.

La formation de l'Ohio était à deux doigts de signer une première victoire depuis le 24 décembre 2016. Les dieux du football avaient toutefois un autre scénario en tête. En prolongation, Zane Gonzalez aurait pu jouer les héros, mais sa tentative de placement de 43 verges a été bloquée.

Les Browns peuvent toutefois voir le verre à moitié plein et se réjouir d'avoir mis fin à une séquence de 17 défaites.

Le quart-arrière Tyrod Taylor n’a pas connu un vilain premier match avec les favoris de la foule. Le vétéran de 29 ans a récolté 197 verges et un touché par la voie des airs, en plus de courir pour 77 verges et d’atteindre la zone des buts au sol.

Le porteur de ballon James Conner avait de gros souliers à chausser en l'asence de Le'Veon Bell. Il a relevé le défi avec brio, amassant 135 verges et deux majeurs à son premier match en tant que partant dans la NFL.

Le pivot des Steelers, Ben Roethlisberger, a été intercepté à trois reprises. Deux de ces larcins ont été réussis par le choix de premier tour des Browns au dernier repêchage Denzel Ward.

«Big Ben» a également obtenu 335 verges par la passe et un touché.