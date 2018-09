L’ego de Serena, l’orgueil de Carlos

Publié hier à 22h29

Mis à jourhier à 22h34

Dix fois j’ai voulu écrire sur «l’incident», dix fois j’ai attendu...

Car des événements de ce genre, il ne s’en produit pas souvent. Encore moins dans un moment aussi important, durant un week-end de grande écoute, sur une des plus grandes scènes.

Alors il faut décanter, réfléchir, analyser, lire, relire, cogiter à nouveau et, finalement, se laisser aller une fois que tous les morceaux se sont enchâssés dans les bonnes cases.

Pour ceux qui reviendraient de leur chalet (ou de la planète Mars) et qui ne sauraient pas de quoi je parle, voici le résumé complet de ce qui s’est produit samedi, en début de soirée, lors de la finale féminine des Internationaux des États-Unis.

Les événements qui ont mené à une rocambolesque conclusion de la finale féminine du US Open, et qui auront valu à Serena Williams des amendes globales de 17 000$ ont clairement entaché une victoire hautement méritée par une de ces jeunes louves du tennis féminin, Naomi Osaka.

Ils auront soulevé le fait que la grande dame du tennis a aussi un gros ego. Un trop gros ego qui lui fait perdre les pédales et qui a mené à une autre scène désolante que la cadette des sœurs Williams collectionne depuis une décennie.

Ces événements, enfin, auront encore prouvé que le délicat métier d’arbitre peut mener à des excès et, donc, à des fautes qui mettent ces personnages effacés à l’avant-scène. Pour la mauvaise raison.

Qui avait raison... qui avait tort?

Serena Williams, une des meilleures joueuses de l’histoire et gagnante de 23 titres du Grand Chelem avait-elle raison d’être contrariée?

Oui.

Serena Williams avait-elle raison de péter les plombs?

Bien sûr que non.

Carlos Ramos, un des arbitres les plus expérimentés et respectés de sa profession avait-il raison de sanctionner une première fois la joueuse pour «coaching».

Bien sûr que non.

Carlos Ramos avait-il raison de lui décerner cette ultime pénalité lui coûtant un jeu?

Oui, absolument.

Maintenant, replaçons ces événements dans leurs contextes respectifs, en tenant compte des deux individus.

Ramos a appliqué le règlement

Le Portugais Carlos Ramos en avait probablement assez de voir, du coin de l’œil, l’entraîneur français Patrick Mouratoglou faire des signaux dits de «coaching» à sa joueuse, Serena Williams. Une joueuse qui, au demeurant, est très bien capable de se débrouiller sans son entraîneur lors d’un match. Quel qu’il soit.

Bon, il aurait pu avertir Serena et/ou Mouratoglou de cesser avant de leur coller l’avertissement officiel, une première forme de pénalité qu’il ne peut plus effacer une fois décernée, peu importe les excuses et justifications de la joueuse. Car, effectivement, tous les entraîneurs communiquent de cette façon «à cheval sur le règlement ». TOUS. Et en l’avouant, en direct à la télé, Mouratoglou a fait preuve d’honnêteté et de respect envers tout le monde.

Cela étant dit, Williams était déjà tellement déconcentrée qu’elle a cru que ses explications serviraient à effacer une faute qui était déjà consignée. Pour la suite, le tout a dégénéré comme seule une situation impliquant une Serena sur les nerfs pouvait le faire.

La méga star, supportée par 99% des 22 000 personnes prenant place dans l’immense Stade Arthur Ashe, a probablement cru, à tort, que la pression de la foule servirait à intimider Ramos. Mais ce dernier en avait vu d’autres.

Pire, l’Américaine est passée par-dessus la tête de l’arbitre en allant voir l’arbitre en chef afin d’avoir gain de cause. Chose à ne pas faire, même si vous avez 21 780 personnes qui vous appuient.

Car un arbitre, qu’il soit dans sa chaise ou en charge du tournoi, n’aime jamais se faire dire quoi faire, surtout quand le règlement a été appliqué. Surtout quand la joueuse impliquée n’en est pas à ses premières armes en termes d’esclandres et de crise de nerfs.

Eh oui. Je ne rappellerai ici que le premier des deux incidents du genre (2009 et 2011) impliquant Williams. En 2009, faisant face à une double balle de match face à Kim Clijsters, Serena se fait prendre avec une faute de pied par la juge de ligne Shino Tsurubuchi. Résultat : un avertissement. La colérique athlète se met alors à menacer la pauvre dame en lui jurant qu’elle va lui enfoncer une balle dans la gorge. Il serait exagéré de parler de menaces de mort, mais c’est clairement la pire affaire à dire à un officiel lors d’un match de tennis. Surtout avec une double balle de match contre soi.

Résultat, point de pénalité. Terminé... jeu, set et match pour Clijsters.

Les médias sociaux n’étaient pas ce qu’ils étaient à l’époque. Mais vous devinez le déferlement si cette situation s’était produite le week-end dernier? Car cette conclusion était nettement plus hallucinante que celle qui a couronné Osaka, samedi.

Ramos aurait pu tempérer

Revenons à la troisième pénalité.

Clairement, Williams était en train de disjoncter. Elle ne décolérait pas et continuait d’invectiver Ramos comme s’il était le pire des imbéciles, un manant qui osait s’attaquer à la reine du château (ce qui était un peu le cas... à New York). Malgré son droit d’appliquer la règle, Ramos aurait dû saisir l’importance du lieu et du moment et faire preuve d’une plus grande patience. Comme le font d’autres arbitres, il aurait pu dire à Williams d’arrêter ses insultes démesurées sinon il allait la sanctionner. Lui, il ne venait pas de disputer une heure de tennis intense, au terme de deux semaines de compétitions, avec la pression d’un record à sa portée. Lui, il était reposé, bien assis et, en théorie, avait la sagesse dont doivent faire les gens de son niveau et de son métier.

Qui sait, peut-être en avait-il assez du cirque Serena Williams. (J’en suis). Et qu’au moindre signe d’exaspération de madame, il s’est montré intransigeant.

Mais, ultimement, il n’aurait pas dû devenir partie prenante du déroulement de cette finale. Il a donc été un peu responsable de cette poussée de fureur par Williams. Puis, il n’avait plus le choix de sévir puisqu’elle était devenue incontrôlable.

La direction du tournoi non plus. Avec la triste conclusion que l’on connaît.

Et, surtout, avec le triste couronnement d’une jeune et prometteuse athlète qui ne méritait vraiment pas que son rêve, réalisé, se transforme en cauchemar.

Elle était triste à voir, la jeune et timide championne, s’excuser d’avoir battu la favorite du public, puis remercier sa rivale pour le match puisque c’était son idole de jeunesse. Tout ça entre des larmes qui trahissaient sa gêne du moment.

Ne jamais ridiculiser un arbitre

Serena Williams avait raison lorsqu’elle alléguait que bien des hommes lancent à la tête des officiels des insultes de ce genre, et même pire, sans être la cible d’avertissements ou de pénalités. Et plusieurs joueurs ou ex-joueurs l’ont admis dans le tsunami de réactions qui a déferlé à la suite de l’incident.

Là où je suis moins d’accord c’est de dire «Parce que je suis une femme, vous me pénalisez» Ou encore «Je ne suis pas une tricheuse... quel message enverrais-je à mon enfant?». De la victimisation à grande échelle.

Voilà où le cirque Serena commence à devenir un peu trop envahissant.

Et, que ça lui plaise ou non... que ça plaise ou non à toutes les super vedettes du tennis féminin et masculin, l’arbitre de chaise est l’autorité. Et il faut faire attention quand on teste sa patience et sa tolérance. Au tennis ou dans n’importe quel autre sport.

Car de tous les éléments composant une compétition, l’arbitre est sous-payé, dans l’ombre, mais avec une pression significative. Et il n’aime pas avoir l’air fou.

Certains commettent l’erreur de vouloir «voler le spectacle», d’autres de manquer de jugement. Mais il est inutile pour la vedette de vouloir le faire mal paraître pour l’influencer.

Et il y a des tas de joueuses et de joueurs qui le font, chaque semaine, dans chaque tournoi.

Un de ces jours, l’un d’eux finit par être plus pointilleux... moins patient.

Comme Carlos Ramos, samedi.