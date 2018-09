La première demie suffit aux Patriots

Trois passes de touché lors des deux premiers quarts ont suffi aux Patriots de la Nouvelle-Angleterre pour battre les Texans de Houston 27-20, dimanche, au Gillette Stadium.

Le quart-arrière Tom Brady a d’abord rejoint Rob Gronkowski sur 21 verges au premier quart, inscrivant ainsi les premiers points de la saison 2018 pour les hommes de Bill Belichick. Le vétéran de 41 ans a ensuite trouvé James White et Phillip Dorsett au second quart, sur respectivement 12 et quatre verges. Brady a complété sa journée de boulot avec 26 passes réussies en 39 tentatives pour des gains de 277 verges. Il a aussi été intercepté une fois. Les autres points de la Nouvelle-Angleterre ont été produits par la jambe de Stephen Gostkowski.

Dans le camp des perdants, le quart Deshaun Watson n’a pas été en mesure de reprendre là où il avait laissé l’an passé. Il a réussi seulement 50% de ses passes tentées pour 176 verges, un majeur et une interception. En 2017, il avait grandement impressionné la planète football à sa saison recrue. Il avait cependant été gravement blessé au genou lors de la semaine huit.