Josh Brook, un espoir à découvrir

Il y a Jesperi Kotkaniemi et Ryan Poehling comme beaux espoirs à la position de centre. Les deux plus récents choix de premier tour du Canadien monopolisent l’attention quand on parle de la relève de l’équipe.

Josh Brook, un choix de deuxième tour (56e) au repêchage de 2017, passe plus inaperçu. Après Noah Juulsen, qui devrait gagner un poste à temps plein à Montréal, Brook est l’espoir le plus intéressant parmi les jeunes défenseurs du CH.

«C’est un beau potentiel, il a un bel avenir, a raconté Joël Bouchard à la veille du deuxième match du Tricolore au tournoi des recrues. Je le connais depuis qu’il a 16 ans en raison du programme de hockey Canada. Je vois une belle progression dans son jeu. Il a pris de la masse musculaire, il a de bons pieds et il fait de belles choses. Il se battra pour un poste avec Équipe Canada junior.»

Blessé à un poignet dès le premier match du tournoi des recrues l’an dernier, Brook n’avait pas eu le temps d’attirer les réflecteurs vers lui.

Un an plus tard, le Manitobain a montré son aplomb lors des deux rencontres contre les espoirs des Sénateurs d’Ottawa et des Maple Leafs de Toronto. Il a été le meilleur défenseur dans son camp.

Pietrangelo comme modèle

Pour ce tournoi des recrues, Brook portait le numéro 76.

«Je n’ai pas choisi ce chandail, c’était celui qui était devant mon casier, a-t-il lancé. Je n’imiterai pas P.K. Subban, je ne suis pas un défenseur comme lui. Je n’ai pas ses habiletés.»

Brook a un faible pour un arrière des Blues de Saint-Louis.

«Alex Pietrangelo est clairement un défenseur que je regarde et que je cherche à imiter. Il est un défenseur tellement complet. Si je peux devenir juste la moitié d’un Alex Pietrangelo, je serai bien heureux.»

Âgé de 19 ans, le défenseur droitier de 6 pi 1 po et 197 lb retournera pour une quatrième saison avec les Warriors de Moose Jaw, l’une des bonnes équipes de la Ligue de l’Ouest.

L’an dernier, Brook a récolté 32 points (3 buts, 29 passes) en 45 rencontres en plus d’afficher un très bon différentiel de +48.

«Je veux m’améliorer dans tous les aspects de mon jeu, pas juste offensivement, a-t-il dit. Je cherche à devenir le meilleur défenseur possible. Il y a une seule solution pour y arriver et c’est de travailler très fort.»

Brook fait également partie des défenseurs sur le radar des dirigeants d’Équipe Canada pour le Mondial junior. Invité au camp estival, il n’a pu y participer en raison d’une blessure.

«Mon objectif est de m’améliorer, mais je mentirais si je disais que je ne pense pas au Championnat du monde junior.»