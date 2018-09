Joël Bouchard dénonce le manque de solidarité de ses joueurs

Il n’y a pas que le maniement de la rondelle ou la capacité de protéger son territoire qui fait partie de l’apprentissage d’un jeune hockeyeur. Défendre un coéquipier en fait également partie.

Pour la deuxième fois en deux matchs dans le minitournoi des recrues, un joueur du Canadien a terminé sa soirée à l’hôpital. Après Jake Evans vendredi, ce fut au tour de Jarret Tyszka de quitter l’enceinte de la Place Bell sur une civière dimanche, lors de la rencontre opposant les espoirs du CH à ceux des Maple Leafs de Toronto.

Il souffre lui aussi d’une commotion cérébrale.

Alors qu’il pourchassait la rondelle dans un coin de patinoire, le défenseur du Canadien a essuyé un solide double échec de Hudson Elynuik. Faisant déjà face à la rampe, Tyszka l’a dangereusement embrassé.

Si le geste de Jonathan Aspirot à l’endroit d’Evans pouvait laisser place à une certaine interprétation, celui d’Elynuik était sans équivoque.

«C’était un coup salaud, vraiment salaud. Tu ne peux pas accepter un tel coup au hockey», a martelé Josh Brook, une fois de retour au vestiaire.

Debout comme des hommes

Sauf que, à l’instar de vendredi soir, aucun des coéquipiers du blessé ne s’est dirigé vers le fautif, ne serait-ce que pour lui dire sa façon de penser. Une inertie qui a irrité Joël Bouchard au plus haut point.

«C’est inacceptable. On joue en équipe, on se tient en équipe. On les a avertis qu’il fallait que ça change, a fulminé l’entraîneur. Les gars qui se trouvaient sur la patinoire ce moment-là n’ont pas joué du reste de la période.»

«Même si c’est un camp des recrues, ils portent un chandail du Canadien de Montréal. Je ne prône pas la violence gratuite, mais je leur demande de se tenir debout comme des hommes, a ajouté Bouchard. À un moment donné, assez c’est assez. On se protège entre nous chaque fois qu’on a la même couleur de chandail. C’est comme ça dans n’importe quelle ligue au monde.»

Insatisfaits, mais plus fiers

Au tableau indicateur, le Canadien a plié l’échine au compte de 4 à 2. Cole Fonstad et T.J. Melancon ont été les buteurs du Tricolore, défait deux fois en autant de rencontres au cours du week-end. Michael McNiven, d’office pour toute la rencontre, a cédé à trois occasions sur 15 tirs.

Malgré cet autre revers, Bouchard assure avoir noté une certaine amélioration au sein de ses troupes.

«Les gars n’étaient pas contents après le match, mais ils étaient pas mal plus fiers que l’autre soir, a déclaré Bouchard. Je suis content parce qu’on a progressé. On était meilleur aujourd’hui que lors du dernier match. On a accompli beaucoup plus.»

«Aujourd’hui [dimanche], les gars ont progressé comme joueurs de hockey. Ils ont vécu des événements qui vont les changer et les faire grandir», a-t-il poursuivi, revenant sur l’inaction de ses joueurs et sur sa montée de lait.

