Donald Trump lance une autre flèche à la NFL

Le président américain ne s’est pas fait d’amis lors du premier dimanche du calendrier de la NFL.

L’homme le plus puissant du monde et fervent opposant aux protestations des athlètes pendant les hymnes nationaux, s’est tourné vers Twitter pour lancer une nouvelle flèche aux acteurs de ce mouvement de dénonciation contre les tensions raciales et la brutalité policière.

«Les cotes d’écoute du premier match (de jeudi, NDLR : entre le Falcons d'Atlanta et les Eagles de Philadelphie) sont en baisse fulgurante en comparaison avec celles de l’an passé, qui étaient déjà mauvaises», a-t-il écrit.

Wow, NFL first game ratings are way down over an already really bad last year comparison. Viewership declined 13%, the lowest in over a decade. If the players stood proudly for our Flag and Anthem, and it is all shown on broadcast, maybe ratings could come back? Otherwise worse!