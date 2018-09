Demaryius Thomas fait la différence pour les Broncos

Demaryius Thomas a inscrit le touché qui a fait la différence au quatrième quart dans un gain de 27-24 des Broncos contre les Seahawks de Seattle, dimanche à Denver.

Thomas a capté une passe de quatre verges de Case Keenum. Ce dernier a complété 25 de ses 39 passes pour 329 verges et trois majeurs, mais il a également vu trois de ses relais tomber dans les mains d’un adversaire.

Emmanuel Sanders et Phillip Lindsay ont également atteint la zone des buts par la voie des airs pour les favoris locaux.

Russell Wilson a quant à lui trouvé ses receveurs 19 fois en 33 tentatives pour 298 verges, trois touchés et deux interceptions. Il a également été victime de six sacs qui ont fait perdre 56 verges aux Seahawks.

Will Dissly, Tyler Lockett et Tyler Lockett ont tous marqué, dans une cause perdante. Le receveur de passes Doug Baldwin a quant à lui quitté la partie en raison d’une blessure au genou.