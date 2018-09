Championnat BMW: la ronde finale reportée en raison de la pluie

Mère Nature a décidé de faire des siennes au Championnat BMW de la PGA, dimanche en Pennsylvanie, ce qui a forcé les organisateurs a repoussé la ronde finale à lundi matin.

La conclusion de ce tournoi à un impact important sur les séries de la Coupe FedEx, puisqu’uniquement les 30 premiers joueurs mondiaux prendront part à la prochaine étape.

«Nous allons faire tout en notre possible pour que la ronde ait lieu demain [lundi], a indiqué le vice-président de la PGA, Slugger White, au site internet de son organisation. Nous allons voir ce que Mère Nature nous réserve.»

Si la pluie ne cesse de tomber sur Newtown Square, il est possible que le tournoi arrête après 54 trous et que le Britannique Justin Rose soit nommé vainqueur. Ce dernier devance son plus proche adversaire par un coup après trois rondes.

Les organisateurs ont une courte fenêtre de temps pour prendre cette décision, car si la ronde finale n’est pas complétée lundi, elle pourra l’être mardi, mais seulement si 50 % des golfeurs ont complété le parcours. S’il semble impossible que cette situation se réalise, il n’y aura tout simplement pas de ronde finale et le classement restera le même qu’en date de dimanche.