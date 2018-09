Carter Hutton croit que les Sabres peuvent surprendre

Quand Carter Hutton a signé un contrat de trois ans d’une valeur de 8,25 millions avec les Sabres de Buffalo le 1er juillet dernier, c’était dans l’espoir de devenir le gardien d’une jeune équipe en plein essor.

Les Sabres ont conclu la dernière saison de la Ligue nationale de hockey (LNH) au dernier rang du classement général avec une maigre fiche de 25-45-12.

«On le voit de l’intérieur, [les dirigeants] sont en train de changer la culture et d’instaurer une attitude de gagnants, a indiqué le portier de 32 ans au site de la LNH. L’organisation vient de connaître des années difficiles et elle a démontré qu’elle savait quoi faire en acquérant plusieurs bons jeunes joueurs ainsi que des leaders. L’équipe s’en va dans la bonne direction.»

Le phénomène Dahlin

Hutton est particulièrement enthousiaste à l’idée de partager la glace avec le premier choix du dernier repêchage, Rasmus Dahlin.

«J’ai patiné avec lui une fois cet été et je peux dire qu’il a un talent extraordinaire, a-t-il dit à propos de l’arrière suédois. Tous les entraîneurs et les dépisteurs qui l’ont vu à l’œuvre ont été impressionnés par son coup de patin et sa maturité. Dès le départ, il pourra nous aider. En tant que vétérans, nous aurons comme responsabilité de le protéger et de le laisser se développer à son rythme.»

Hutton vient de connaître sa meilleure saison en carrière, lui qui a livré une fiche de 17-7-3 tout en maintenant une moyenne de buts alloués de 2,09 et un taux d’efficacité de ,931 en 32 matchs (26 départs) avec les Blues de St. Louis.

«Mon objectif la saison dernière était de devenir plus régulier», a-t-il expliqué.

Même s’il a affiché d’excellentes statistiques en 2017-2018 et qu’il espère entamer la prochaine campagne dans le rôle de partant, il se dit prêt à partager le filet avec le jeune cerbère de 24 ans Linus Ullmark. «Il est un excellent gardien et nous devrons nous entraider, car l’époque où un gardien jouait de 70 à 75 matchs est révolue.»