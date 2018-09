Une cinquième victoire de suite pour les Pirates

Le lanceur Ivan Nova a bien fait au monticule pour aider les Pirates à vaincre les Marlins de Miami par la marque de 5-1, samedi, à Pittsburgh.

Nola (8-9) n’a concédé que trois coups sûrs et un but sur balles en six manches, retirant neuf adversaires sur des prises. Il a permis au club de la Pennsylvanie d'enregistrer un cinquième gain consécutif.

Josh Bell a pour sa part claqué son 10e circuit de la saison pour les favoris locaux. Jacob Stallings a été à l’origine de deux points avec un simple lors du quatrième tour au bâton quand le voltigeur de centre Lewis Brinson a effectué une erreur défensive.

Les Marlins ont évité le blanchissage en profitant d’un mauvais lancer du releveur Nick Kingham au cours de la huitième manche. Miguel Rojas a croisé le marbre sur la séquence.

Le partant des Marlins Wei-Yin Chen (6-10) a alloué trois points, cinq frappes en lieu sûr et deux passes gratuites en quatre manches sur la butte.