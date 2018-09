Rasmus Dahlin a déjà conquis les partisans des Sabres

Les partisans des Sabres de Buffalo avaient hâte de le voir à l’œuvre. Ils n’ont pas été déçus. Le premier choix au total de la dernière cuvée en a mis plein la vue, vendredi soir!

Rasmus Dahlin volait sur la glace à l’occasion du premier match du camp des recrues contre les espoirs des Devils du New Jersey : le défenseur suédois a inscrit deux buts et une aide, en plus de distribuer une solide mise en échec.

«C’était très amusant de jouer devant tous ces partisans. Ils étaient nombreux et bruyants!», a-t-il déclaré après le match.

L’entraîneur-chef Chris Taylor n’a pas hésité à faire l’éloge du talent de son protégé après la victoire de 6-4.

Si plusieurs ont été surpris du phénomène Dahlin, ce n’est pas le cas de Victor Olofsson, auteur du deuxième but des siens. L’attaquant de 23 ans l’a côtoyé chez le Frolunda HC, dans la ligue d’élite suédoise, au cours de deux dernières années.

«Je suis plutôt habitué à ça. J’ai joué avec lui pendant deux ans, donc ce n’est pas nouveau pour moi. C’est une démonstration de ce qu’il peut faire et c’est incroyable à voir!», a dit le choix de septième tour en 2014.

Dahlin a enfilé ses deux buts à l'aide d'un tir des poignets du cercle gauche. Sur son deuxième, l'arrière de 18 ans a provoqué un revirement en zone neutre avant de repérer Myles Powell à la ligne bleue.

Le tir de ce dernier a touché une jambière du gardien des Devils, Mackenzie Blackwood, et Dahlin s'est emparé d'un juteux retour.

«J'étais excité. Je voulais marquer un but!»

