Les Stingers l’emportent sur le dernier jeu

Le receveur James Tyrrell a attrapé une passe de 25 verges dans la zone des buts alors qu’il ne restait plus de temps au cadran et les Stingers de Concordia ont vaincu le Vert & Or de l’Université de Sherbrooke 22-20, samedi, à Montréal.

Trailing Sherbrooke for 59 minutes, the Stingers took over with a final chance to pull off the comeback.



With one chance to win the game, quarterback Adam Vance threw up a pass for James Tyrell - and then this happened: pic.twitter.com/zIDMoGXxxV