US Open: les joueurs réagissent à l'arbitrage de la finale

La défaite de Serena Williams sur fond de controverse en finale des Internationaux des États-Unis a suscité de vives réactions sur Twitter, samedi. Joueurs et joueuses professionnels, anciens comme actuels, sont nombreux à avoir partagé leur opinion ou commenté les incidents d’arbitrage qui sont survenus et qui ont résulté d’un jeu de pénalité envers l'Américaine.

«Ça, c’était bizarre (awkward)», s'est contenté de mentionner la jeune sensation canadienne Denis Shapovalov, 28e raquette mondiale.

That was awkward.... — Denis Shapovalov (@denis_shapo) 8 septembre 2018

La Canadienne Carol Zhao et l’Américain retraité Andy Roddick ont utilisé des mots beaucoup plus durs.

«Wow. Quelle façon de ruiner ça pour tout le monde, a déploré Zhao. La violation de "coaching" était une vraie blague, et c’est encore plus le cas pour le jeu de pénalité. Félicitations à Naomi, elle méritait une fin parfaite.»

Wow. What a way to ruin it for everybody. Coaching violation was an absolute joke, game violation even more so. Huge congrats to Naomi, she deserved the perfect ending — carolzhao (@CarolZhao95) 8 septembre 2018

«Le pire arbitrage que j'aie vu... le pire!!!», s'est indigné Roddick, un ancien numéro un mondial.

Worst refereeing I’ve ever seen ...... the worst !!! — andyroddick (@andyroddick) 8 septembre 2018

Williams dit avoir été victime de sexisme et Victoria Azarenka a abondé dans le même sens.

«C'est de la merde», a d'abord écrit Azarenka, avant d'ajouter que «si c'était un match chez les hommes, ça ne se serait pas passé comme ça».

This is bs — victoria azarenka (@vika7) 8 septembre 2018

If it was men’s match, this wouldn’t happen like this.

It just wouldn’t — victoria azarenka (@vika7) 8 septembre 2018

«Comme c’est décevant de voir une finale des Internationaux des États-Unis se terminer de cette façon», s'est désolé le Canadien Vasek Pospisil.