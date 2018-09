Les Astros brillent au Fenway Park

Les Astros de Houston ont malmené le lanceur Eduardo Rodriguez, samedi au Fenway Park, pour obtenir une importante victoire de 5-3 contre les Red Sox de Boston.

Avec ce gain, les Astros ont conservé leur avance de trois matchs et demi sur les Athletics d’Oakland en tête de la section Ouest de la Ligue américaine. En parallèle, les A’s l’ont emporté face aux Rangers du Texas.

Alex Bregman, avec son 30e circuit de la saison, et Martin Maldonado ont chacun frappé une longue balle contre Rodriguez (12-4), qui a quitté la rencontre après avoir permis cinq points en seulement trois manches et un tiers. Le partant des Red Sox a cédé six coups sûrs en plus d’allouer trois buts sur balles.

Xander Bogaerts a frappé un circuit dans la défaite, son 21e de la campagne.

Le partant des Astros Charlie Morton (14-3) a été crédité de la victoire, ayant accordé deux points en cinq manches de travail. Le releveur Roberto Osuna a pour sa part inscrit son 15e sauvetage de la saison.