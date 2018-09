Justin Rose au sommet, Tiger Woods à cinq coups

Le Britannique Justin Rose a remis une carte de 64, soit six coups sous la normale, pour s’emparer de la tête du Championnat BMW, en Pennsylvanie, tandis que Tiger Woods a bien fait, samedi, avec une ronde de 66 (-4).

Woods a fait un bond d’une place au classement et se positionne maintenant au 11e rang, à cinq coups de Rose, qui est à -17. Au sommet après 18 trous grâce à un étonnant pointage de 62, Woods avait chuté de 11 places vendredi.

Le nouveau meneur a connu un excellent premier neuf samedi, réalisant six oiselets, dont quatre consécutifs entre le deuxième et le cinquième trou. Sur le retour, le Britannique a joué la normale. Rose est pourchassé par un duo composé du Nord-Irlandais Rory McIlroy et de l’Américain Xander Schauffele. Les deux golfeurs ont un cumulatif de 194 (-16), soit un coup de plus que le meneur. McIlroy a joué 63 (-7) lors de la troisième ronde.

Le Britannique Tommy Fleetwood, qui a obtenu un pointage de 62 (-8) pour une deuxième journée consécutive, partage le quatrième échelon avec l’Américain Rickie Fowler.

Le Canadien Adam Hadwin a également remis une carte de 63. Sa performance du jour lui a permis de faire un bond au classement de 22 places. Son cumulatif de 201 (-9) fait en sorte qu’il partage le 26e rang avec six adversaires.