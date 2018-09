Serena Williams se dit victime de sexisme

À la suite de son revers, qui a été marqué par une rare polémique d'arbitrage, samedi, en finale des Internationaux des États-Unis, Serena Williams en avait long à dire aux journalistes quant à la décision de l’arbitre de chaise de lui donner un jeu de pénalité en fin de match.

L’Américaine de 36 ans a affirmé que «perdre un jeu simplement parce qu’elle a traité un officiel de voleur n’a aucun sens à ses yeux», puisque de nombreux hommes ont crié de pires insultes aux arbitres par le passé, et ce, sans recevoir de conséquence.

«Je suis ici pour me battre pour les droits des femmes, et me faire soutirer un point pour avoir simplement dit ça, c’est scandaleux», a lancé Williams avec un trémolo dans la voix.

«Je n’en reviens toujours pas, mais je vais continuer à me battre pour les femmes pour que nous soyons égales aux hommes, car pour moi une joueuse ne devrait pas recevoir une pénalité lorsqu’elle soutire son chandail sur le court», a-t-elle expliqué en faisant référence à l’incident qui s’était produit au début du tournoi alors que la Française Alizé Cornet s’était fait sanctionner pour avoir réajusté son haut entre deux échanges.

«J’ai été victime d'une injustice aujourd'hui, mais je vais m’assurer que ce genre d’incident ne se reproduise pas pour une autre joueuse de la WTA», a mentionné Williams en quittant la conférence de presse sous les applaudissements des journalistes.

Serena Williams s’est inclinée en finale des Internationaux des États-Unis face à la Japonaise Naomi Osaka en deux manches de 6-2, 6-4. L’Américaine tirait de l’arrière 4-3 au deuxième set lorsque l'évènement avec l’officiel s’est produit.