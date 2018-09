Indiscipline pour l'Océanic contre les Tigres à Matane

Heureusement pour Serge Beausoleil, il lui reste encore deux semaines avant le début du calendrier régulier pour élaborer le concept de la discipline avec ses joueurs.

Devant plus de 2 000 spectateurs samedi soir au Colisée Béton Provincial de Matane, l’Océanic a concédé 12 avantages numériques aux Tigres de Victoriaville. La troupe de Louis Robitaille n’en demandait pas tant pour marquer quatre buts avec plus d’un homme et l’emporter 7-4.

Après avoir pris les devants en première période, la troupe rimouskoise a écopé de 31 minutes de pénalité par la suite.

Sean Larochelle (1-3) et Simon Lafrance (0-4) ont animé le spectacle en amassant quatre points chacun. Les autres buts des Tigres appartiennent à Mikhail Abramov, Conor Frenette, Edouard Ouellet, Enrico Di Cesare, Feliks Morozov et Dominic Cormier.

Brillant la veille, Colten Ellis a été laissé à lui-même. Remplacé par Carmine-Anthony Pagliarulo en troisième période, le gardien de Rimouski a concédé six buts sur 24 lancers.

«Ce n’est pas un match qui va passer à l’histoire, a déclaré Beausoleil, directeur général et entraîneur-chef de l’Océanic. Je n’ai pas aimé les pénalités et on va les réviser. On sera extrêmement drastique par rapport à tout cela. On veut que les gars jouent avec beaucoup d’intensité, tout en restant dans les limites».

Anthony Gagnon a brillé dans la défaite en amassant un but et trois passes. Olivier Garneau, avec un doublé, et Frédéryck Janvier ont complété le pointage pour l’Océanic.

«À l’exception du gardien Tristan Côté-Cazenave, les Tigres avaient leur club complet. Ils étaient rapides et ils ont bien joué», a estimé Beausoleil.

L’Océanic disputera sa dernière rencontre préparatoire samedi prochain en affrontant le Titan d’Acadie-Bathurst au Centre Jean-Daigle d’Edmundston. Alexis Lafrenière retrouvera ses coéquipiers. Il a profité d’une fin de semaine de congé en raison du décès de son grand-père.