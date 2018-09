Connor McDavid en a «marre de perdre»

Connor McDavid s’est fait le porte-parole des déboires des Oilers d’Edmonton, vendredi, et les propos du capitaine de l’équipe se veulent un message à ses coéquipiers.

«Il faut que tu en aies marre de perdre», a-t-il déclaré au site officiel de la LNH à l’occasion de la tournée des joueurs, cette semaine, à Chicago.

«Je viens de passer une semaine à Edmonton et on sent vraiment une mentalité différente dans le vestiaire. Une intensité différente. Les gars sont prêts.»

McDavid était considéré comme un sauveur lorsque les Oilers l’ont sélectionné avec le tout premier choix au repêchage de 2015. Mais dans l’ère Peter Chiarelli – Todd McLellan, les Oilers ont atteint les séries une seule fois en trois ans, atteignant le deuxième tour des éliminatoires en 2017.

La saison dernière, Edmonton a échappé quatre de ses cinq premiers matchs. Le 21 novembre, la saison du club était déjà compromise avec une fiche de 7-12-2.

«Nous avons vraiment connu un mauvais départ. On s’est creusé un trou», a ajouté McDavid, qui voudrait en faire plus pour remettre la formation albertaine sur les rails.

«Je suis payé pour compter des buts et créer des occasions de marquer. C’est ce que je dois faire.»

Les Oilers ont conclu la dernière saison au 12e rang de l’Association de l’Ouest avec un rendement de 36-40-6.

Le directeur général Chiarelli a remplacé les entraîneurs adjoints Jim Johnson, Jay Woodcroft et Ian Herbers par Glen Gulutzan, Trent Yawney et Manny Viveiros.