Carson Branstine: Canadienne de coeur avant tout

Sur papier, Carson Branstine détient la double citoyenneté canadienne et américaine depuis sa naissance. Mais c’est à Montréal que la joueuse de 17 ans a découvert dans les deux dernières années qu’elle est, plus que tout, une Canadienne de cœur.

La jeune espoir s’est inclinée, samedi, lors de la première ronde des qualifications de la Coupe Banque Nationale, au PEPS. La Tchèque Marie Bouzkova a eu le dessus 6-2 et 7-5.

Mais qu’à cela ne tienne, elle aura l’occasion de se reprendre en double, en tandem avec Rebecca Marino, cette semaine. Et, surtout, ce n’est que le début d’une belle aventure pour elle dans son pays d’adoption devenu en peu de temps son véritable chez-soi.

Née à Irvine, en Californie, d’un père américain et d’une mère torontoise, Branstine n’avait de canadienne que la nationalité partagée dans les documents officiels. Ce sont d’ailleurs les États-Unis qu’elle a représentés à ses premiers tournois juniors, dès 2014.

En 2016, un duel face à la Canadienne Carol Zhao s’est toutefois révélé un tournant dans sa carrière comme dans sa vie.

«Son entraîneur a réalisé que j’avais aussi la citoyenneté canadienne et il m’a dit que je devrais essayer de m’entraîner avec Tennis Canada. Au départ, je ne savais pas trop quoi en penser, mais dès que j’ai essayé, j’ai réalisé à quel point les entraîneurs prenaient soin des athlètes. J’ai senti que j’avais peut-être besoin d’une structure plus petite et personnalisée», a-t-elle raconté à sa sortie du court, samedi.

En amour !

En octobre 2016, Branstine, qui est classée 244e au monde en double, a commencé avec Tennis Canada. Le nouveau mariage a été officialisé sur papier en mars, l’année dernière, mais bien avant, c’était déjà la lune de miel.

«Dès que je suis venue à Montréal, je suis vraiment tombée amoureuse de l’endroit. Côté tennis, c’était assurément la bonne décision pour moi. J’adore aussi la vie à Montréal, je m’y sens à l’aise», a-t-elle expliqué, même si sa nouvelle vie comporte inévitablement des défis.

«Il y a encore des journées difficiles parce que je suis loin d’une partie de ma famille. Mes parents sont encore en Californie, tandis que je deviens une Montréalaise à temps plein. Il y a aussi le fait que je ne serai peut-être jamais capable de m’habituer aux hivers québécois!», a-t-elle rigolé.

Comme une famille

Selon Branstine, l’approche personnalisée et humaine qui prévaut dans le tennis canadien explique la montée en puissance de plusieurs jeunes raquettes.

«Il y a une raison pour laquelle Bianca (Andreescu), Denis (Shapovalov), Félix (Auger-Aliassime) et plusieurs autres joueurs connaissent autant de succès. Nous sommes tous heureux en jouant au tennis et nous nous soutenons. C’est comme une famille, et ça me tient à cœur.»

Des Canadiennes passent

La première journée de qualifications a permis à deux des cinq Canadiennes en lice de passer au second tour, qui se déroulera dimanche.

Gabriela Dabrowski, d’Ottawa, s’est bien remise d’un premier set de 0-6 pour remporter les deux suivants par 6-4 et 6-4 contre la Serbe Jovana Jaksic. L’Ontarienne Katherine Sebov a aussi sauvé l’honneur de l’unifolié en battant l’Américaine Emina Bektas par 6-2 et 6-4.

Branstine, Jada Bui et Alexandra Vagramov ont vu leur route prendre fin.