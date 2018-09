Apprendre de Crosby, MacKinnon et Marchand

«Je me souviens que je me suis entraîné avec lui il y a deux ans, et durant le premier exercice de passes, j’étais jumelé à Sid et mes bras tremblaient. Après quelques entraînements, tu t’habitues et tu le vois comme un joueur ordinaire.»

Sid, c’est bien Sidney Crosby. Celui qui raconte cette anecdote, c’est Drake Batherson, un des beaux espoirs des Sénateurs d’Ottawa.

Résident de New Minas en Nouvelle-Écosse, Batherson profite l’été des conseils de trois des meilleurs joueurs de la LNH en Crosby, Nathan MacKinnon et Brad Marchand, tous originaires de cette province des Maritimes.

«J’ai patiné avec Crosby, MacKinnon et Marchand trois fois par semaine durant tout l’été, a mentionné le choix de quatrième tour des Sénateurs en 2017. De m’entraîner avec ces joueurs d’élite, c’était vraiment spécial. Ils m’ont donné quelques conseils sur des choses que je peux mieux faire sur la patinoire. Mais pas vraiment de choses majeures, seulement des conseils ici et là tous les jours.»

Un élève de Bouchard

À sa dernière saison dans la LHJMQ, Batherson a porté les couleurs des Screaming Eagles du Cap-Breton et de l’Armada de Blainville-Boisbriand. Avec l’Armada, il a joué sous les ordres de Joël Bouchard, le nouvel entraîneur en chef du Rocket de Laval.

«Il est très intense, a dit Batherson avec le sourire. Comme tous les entraîneurs, il veut gagner et il aime gagner.»

Acquis en fin de saison, Batherson a joué un rôle clé dans le long parcours de l’Armada en séries. Il a récolté 33 points (13 buts, 20 passes) en 22 rencontres éliminatoires. L’Armada a perdu en finale contre le Titan d’Acadie-Bathurst, l’éventuel champion de la Coupe Memorial.

L’or avec le Canada

Sur la scène internationale, Batherson a gagné la médaille d’or avec l’équipe canadienne au Championnat du monde junior qui se déroulait l’hiver dernier à Buffalo. Il a marqué sept buts en sept matchs à ce prestigieux tournoi.

Au Mondial junior, l’ailier de 6 pi 2 po et 193 lb a affronté un de ses futurs coéquipiers à Ottawa en Brady Tkachuk.

«Il est très difficile à contenir en fond de territoire, a-t-il noté. En possession de rondelle, il est probablement l’un des meilleurs que j’ai affrontés. Il a beaucoup d’habiletés pour ajouter à cela.»

Si Tkachuk a de fortes chances de gagner un poste dès cet automne à Ottawa, Batherson pourrait mêler les cartes au camp de l’équipe. Au tournoi des recrues, l’ailier de 20 ans a été l’un des meilleurs joueurs des Sénateurs.

«Drake aura sa chance au prochain camp, comme plusieurs autres espoirs, a mentionné Trent Mann, le responsable du recrutement amateur chez les Sénateurs. Il a réalisé de bons premiers pas, mais ce n’est pas terminé. Et il n’y aurait rien de mal à jouer dans la Ligue américaine à Belleville. Erik Karlsson a déjà joué dans la Ligue américaine !»

Les Sénateurs ont triomphé des Maple Leafs de Toronto 6 à 5, samedi, lors du deuxième match du tournoi des recrues à la Place Bell. Avec deux victoires, les Sénateurs sont assurés du titre de champions de ce petit tournoi.