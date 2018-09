À TVA Sports : Rouge et Or - Carabins

Un nouveau chapitre de la rivalité Montréal-Québec s’écrit en ce moment à TVA Sports.

Le match entre les Carabins et le Rouge et Or est en cours sur nos ondes en direct du CEPSUM. Suivez tous les développements ici. Au 3e quart, le Rouge et Or mène 9-0.

__________

SOMMAIRE

__________

3e quart :

09:36 - David Côté réussit un placement de 34 verges, 9-0 Laval.

2e quart :

06:35 - David Côte réussit un placement de 37 verges. 6-0 Laval.

1er quart :

10:44 - David Côte réussit un placement de 40 verges. 3-0 Laval.

________________________________________

Il s’agit de leur première confrontation de la saison.

Les Carabins n’ont disputé qu’un seul match jusqu’à maintenant en 2018, une victoire sans équivoque de 33-0 à domicile contre les Redmen de McGill il y a deux semaines.

De son côté, le Rouge et Or est invaincu après deux rencontres. La troupe de Glen Constantin a amorcé la saison avec un gain de 14-1 devant le Vert & Or de Sherbrooke, avant de triompher des Stingers de Concordia par la marque de 47-9 la semaine dernière.