Une perte importante pour les Falcons

Le demi de sûreté des Falcons d’Atlanta Keanu Neal a subi une déchirure du ligament croisé antérieur du genou gauche durant le match de jeudi contre les Eagles de Philadelphie et sa saison est compromise.

C’est ce qu’a indiqué vendredi le réseau ESPN. Pourtant, l’entraîneur-chef de l’équipe concernée, Dan Quinn, avait mentionné la veille que Neal avait évité une sérieuse blessure. Au début du troisième quart, il a été blessé en courant sur une couverture de passe et a été remplacé par Damontae Kazee.

En 2017, le joueur de 23 ans a totalisé 116 plaqués, dont 83 en solo, et six passes rabattues, en plus de réussir une interception.