Une 8e finale pour Novak Djokovic à Flushing Meadows

Infaillible face au Japonais Kei Nishikori en demi-finale, l'ancien numéro un mondial, le Serbe Novak Djokovic, retrouvera Juan Martin del Potro en finale des Internationaux des États, dimanche.

Victorieux en à peine deux heures et demie par le compte de 6-3, 6-4 et 6-2, le détenteur de 13 titres de Grand Chelem n'a pas laissé la moindre chance à son rival, le quatrième de suite à être évincé en trois petites manches par sa raquette.

Novak, qui pointe désormais au 6e rang mondial, devait affronter le Suisse Roger Federer en quart de finale, mais l'Australien John Millman avait décidé autrement du choc annoncé. Le Serbe n'a donc pas été victime d'une forte opposition sur la surface dure du Stade Arthur-Ashe jusqu'ici, rencontrant au mieux les 21e et 26 têtes de série de la compétition.

Absent du rendez-vous new-yorkais en 2017, Djokovic avait pris part à la finale à six occasions au cours des sept éditions précédentes, soit entre 2010 et 2016, raflant au passage deux titres. À l'époque, classé premier joueur mondial, il avait respectivement coiffé Rafael Nadal (2011) et Roger Federer (2015).

Dimanche, le Serbe prendra donc part à sa huitième finale à Flushing Meadows, considérant sa défaite lors du match ultime contre Roger Federer alors qu'il s'annonçait comme l'un des grands sur le circuit de l'ATP en 2007.