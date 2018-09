Un terrain au cachet particulier

Un match au CEPSUM aura toujours une saveur spéciale pour Jonathan Breton-Robert.

Auteur du touché sur un jeu truqué qui a procuré une victoire de 20-17 au Rouge et Or à la Coupe Dunsmore 2016 dans une fin de match dramatique, le demi inséré n’a pas oublié ces instants magiques.

«C’est toujours spécial de retourner au CEPSUM et j’ai toujours ces moments en arrière-pensée, a raconté Breton-Robert. Des gens m’en parlent encore et c’est le fun, mais je passe à autre chose quand je suis sur le terrain. Samedi [demain], mon seul objectif sera de bien exécuter et de performer au maximum.»

Dans les gradins avec ses proches, Vincent a assisté au coup d’éclat de son jumeau. Cette fois-ci, il vivra son baptême de l’antre des Bleus les deux pieds sur le terrain. L’an dernier à son retour au jeu après une année sabbatique, il n’était pas en uniforme lors de la visite au CEPSUM.

«C’était le fun de voir Jo faire des gros jeux en fin de match et d’assister à la grosse remontée du Rouge et Or, a souligné le porteur de ballon et retourneur de 2e année. Ça va être encore plus le fun, samedi [demain], parce que je participerai et que je serai sur le terrain. Mon implication est différente à chaque partie. Il s’agira de mon premier match au CEPSUM, mais je ne suis pas nerveux ni intimidé.»

Jonathan est très heureux de retrouver Vincent dans le caucus. «Comme frère, ça me fait quelque chose de voir qu’il a vraiment un impact, a-t-il exprimé. C’est agréable de le retrouver dans le caucus.»

Toujours possible de surprendre un adversaire que tu vois trois fois par année ? «Oui, c’est toujours possible et c’est la beauté du football, a souligné le demi inséré de 3e année. Nous sommes fébriles et l’intensité est à son maximum. On n’a pas besoin de motivation supplémentaire. C’est un match important, mais ça ne définira pas notre saison. On va se revoir à Québec en octobre. Les Carabins misent sur de bons joueurs au sein de la ligne tertiaire, mais ça ne nous intimide pas. Nous aussi, on a de bons joueurs.»

Des ballons échappés

Les receveurs du Rouge et Or ont échappé quelques ballons depuis le début de la saison.

«Notre entraîneur de position [Guillaume Rioux] nous en a parlé lors des séances de vidéo, mais il n’y a rien d’alarmant, a assuré le produit des Faucons de Lévis-Lauzon. Nous avons de bons receveurs et de bons athlètes. Les gars concernés savent que ce n’est pas à la hauteur de leurs standards et on n’a pas vraiment besoin d’en parler. Dans un match serré contre Montréal, les gros jeux font la différence et on doit saisir les opportunités qui se présentent.»