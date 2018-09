Un ancien de la NFL dans l’embarras

L’ancien porteur de ballon des Cowboys de Dallas Joseph Randle a été arrêté pour viol, vendredi matin, au Kansas.

Selon le site de TMZ Sports, l’homme de 26 ans demeure détenu dans une prison du comté de Sedgwick. Les détails entourant son interpellation par les policiers n’ont pas été précisés.

Auparavant, Randle a été appréhendé six fois en 17 mois. Lorsqu’il portait les couleurs de l’équipe texane, il avait été épinglé pour avoir volé des vêtements et du parfum dans un commerce. Il s’est également fait passer les menottes à l’intérieur d’un casino, en plus de démolir un téléviseur dans un pénitencier et de commettre des actes de vandalisme à la résidence de son ex-amie de cœur.

Sa dernière présence dans la NFL remonte à 2015.