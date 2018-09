Shohei Ohtani frappe encore

Malgré le piteux état de son coude droit, Shohei Ohtani a claqué un circuit de trois points, vendredi soir, à Chicago, pour permettre aux Angels de Los Angeles de l’emporter 5-2 sur les White Sox.

Ohtani a étiré les bras pour la 19e fois de la saison en troisième manche, alors que David Fletcher et Mick Trout étaient sur les sentiers. Il a ainsi établi une nouvelle marque chez les recrues japonaises dans le baseball majeur.

C’est le troisième circuit en deux matchs pour le lanceur, qui agissait comme frappeur désigné. Plus tôt en semaine, un test de résonnance magnétique a révélé de sérieux dommages au coude droit d’Ohtani qui pourraient nécessiter une opération de type Tommy John.

Andrelton Simmons a également frappé la longue balle pour les visiteurs. Du côté des White Sox, Avisail Garcia et Omar Narvaez ont envoyé la balle dans les gradins.

La victoire est allée à Felix Pena (2-4), qui a alloué deux points et sept coups sûrs en sept manches. Il a également retiré six frappeurs au bâton. Pour sa part, Ty Buttrey a réalisé son premier sauvetage de la saison.

Carlos Rodon (6-5) a encaissé le revers après avoir accordé quatre points, six coups sûrs et cinq buts sur balles en quatre manches et deux tiers.