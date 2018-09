Sean Monahan en santé et optimiste

Après une saison au cours de laquelle il a dû composer avec de nombreuses blessures, Sean Monahan aborde la prochaine campagne des Flames de Calgary avec enthousiasme.

«Nous avons une équipe capable d’accomplir beaucoup de choses», a affirmé l’attaquant de 23 ans au réseau Sportsnet.

Comme au cours des cinq saisons précédentes, les succès des Flames seront intimement liés aux performances de Monahan. Il a amassé 64 points, dont 31 buts, en 74 matchs en 2017-2018, et cela, même s’il est passé sous le bistouri à quatre reprises à cause de blessures au poignet et à l’aine ainsi que de deux hernies.

«Pendant un certain temps, j’avais l’impression de jouer avec une seule main», a-t-il raconté.

La remise en forme de l’ancien des 67’s d’Ottawa, dans la Ligue junior de l’Ontario, au cours de l’été a été perturbée par ces blessures. Cela a tout de même eu un impact positif. «Je traînais certaines de ces blessures depuis un long moment, a-t-il reconnu. Les traiter, en plus d’ajouter des éléments à mon entraînement, me permet d’être davantage en confiance.»

En plus de son état de santé, Monahan se réjouit de l’arrivée de nouveaux joueurs à Calgary, surtout celle de James Neal, qui a signé une entente de cinq ans, d’une valeur de 28,75 millions $, sur le marché des joueurs autonomes.

«Il envoie la rondelle au filet, il est coriace, a-t-il expliqué. Il fait de bons jeux et veut gagner à tout prix. L’ajout d’un gars comme lui fera une grosse différence.»

Les Flames ont conclu la dernière saison à 11 points de l’Avalanche du Colorado et de la dernière place donnant accès aux séries dans l'Association de l’Ouest.