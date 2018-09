Rouge et Or et Carabins : un nouveau chapitre de la rivalité

À l’écart du jeu l’an dernier, Clément Lebreux retrouvera avec plaisir la rivalité Rouge et Or-Carabins dès samedi au CEPSUM.

Le match vous sera présenté à 14h00 à TVA Sports. L'avant-match commence à 13h30 sur nos ondes.

«Les parties au PEPS sont l’aspect qui me manquait le plus, mais les rencontres au CEPSUM arrivent en deuxième place, a souligné le plaqueur du Rouge et Or qui a fait un Diplôme d’études professionnelles pendant son année loin du football. J’ai bien hâte de sauter sur le terrain. Ça va être le fun puisque ma famille sera présente. C’est bruyant à Montréal, mais nous sommes capables de bien performer et nous l’avons prouvé dans le passé.»

Même si les Carabins misent sur une ligne offensive expérimentée avec notamment deux bloqueurs de cinquième année, Lebreux est confiant que le Rouge et Or sera en mesure de bien contenir l’attaque terrestre des Bleus. «J’ai complètement confiance en notre front défensif, a indiqué le produit des Cheetahs de Vanier. Leur ligne offensive est expérimentée, mais notre ligne défensive l’est aussi. J’ai des papillons comme toujours et j’ai hâte de jouer. Les Carabins miseront sur un système qui ne sera pas très différent de ce que j’ai affronté en 2016.»

Comme Lebreux, Kevin McGee a lui aussi hâte de se retrouver dans l’ambiance survoltée du CEPSUM. «C’est toujours le fun de se retrouver dans le rôle du mal aimé, a imagé le maraudeur du Rouge et Or. C’est le fun de réussir un gros jeu et que la foule devienne plus tranquille. Je suis très excité de me retrouver dans un environnement très hostile. Ça va être un match intense physiquement et mentalement.»

Si certains s’inquiètent de l’offensive des Carabins, ce n’est pas le cas de Gustave Sylvestre. «Cela n’a pas paru contre McGill lors de notre premier match, mais il y a eu de beaux flashs, a souligné le bloqueur de cinquième année. C’est encourageant et on voit la lumière au bout du tunnel. Je ne suis pas inquiet. Peu importe l’identité du quart-arrière, nous avons un travail à faire. Le porteur Asnnel Robo est une brute dans le gymnase et ce n’était qu’une question avant qu’il n’explose. Il est maintenant capable de lire ses blocs comme du monde. Notre attaque au sol peut être dangereuse contre tout le monde. À l’entraînement, on affronte une très bonne défensive et on leur en fait voir de toutes les couleurs à l’occasion.»

Changements

Privés des centres arrière Alexandre Savard et Félix Garand-Gauthier blessés, le Rouge et Or se tournera vers le joueur de ligne offensive Pierre-Karl Lanctôt dans les formations musclées.

Blessé lors des deux premières rencontres, le secondeur de première année Alec Poirier vivra son baptême des rangs universitaires. Le quart-arrière David Pelletier disputera lui aussi son premier match, le Rouge et Or ayant choisi d’habiller trois pivots, étant donné que le receveur Christian Dallaire est absent, lui qui peut frapper en relève en situation d’urgence.

Du côté des Carabins, le receveur étoile Guillaume Paquet ne sera pas en uniforme. Blessé à un pied contre McGill, sa saison serait compromise selon le site Allez les Bleus. L’entraîneur-chef Danny Maciocia n’a pas voulu commenter l’information.

Marc-Antoine Dequoy toujours aussi efficace

Meneur pour les plaqués (29,5) et les interceptions (3) chez les Carabins la saison dernière, Marc-Antoine Dequoy poursuit sur sa lancée en ce début de saison.

Lors du premier match de la saison face aux Redmen de McGill, le demi défensif de troisième année a réussi une interception qu’il a ramenée sur 70 verges pour un touché. Il est devenu le premier lauréat de la ceinture des revirements du boxeur Yves Ulysse Jr., une nouvelle tradition chez les Bleus. La défensive des Carabins a marqué deux touchés dans ce premier duel de la saison.

«On souhaitait que la défensive marque des points lors du premier match et on espère le faire aussi pour le reste de la saison, a mentionné Dequoy. J’ai profité pour utiliser la ceinture.»

Qu’anticipe-t-il à quelques heures avant l’affrontement contre le Rouge et Or de l’Université Laval et le pivot de cinquième année Hugo Richard? «Peu importe l’adversaire, on a la même recette, la même intensité et on veut jouer selon nos standards, a mentionné celui qui a été élu sur la deuxième équipe d’étoiles canadienne l’an dernier. Il connaît bien son livre de jeux et il exécute bien. De notre côté, il ne faudra jamais s’endormir et être alertes. La clé de notre succès en défensive sera de bien exécuter.»

Élever son jeu

Avec le départ de l’ailier défensif Jonathan Boissonneault-Glaou, d’autres doivent prendre le relais sur la ligne défensive. Karl Prévost est du nombre. «Jonathan nous manque parce que c’était une excellente personne, a indiqué le plaqueur de cinquième année. Jonathan était un excellent joueur et un capitaine, mais nous avons la profondeur pour compenser son départ. Nous avons le talent pour rouler avec six ou sept joueurs. Nous avons un bon groupe sur la ligne défensive et chacun est leader à sa façon.»

Danny Maciocia adore ce qu’il voit de Dequoy. «En raison de sa vitesse, il couvre tellement de terrain, a raconté l’entraîneur-chef des Carabins. C’est le joueur le plus vite de l’équipe et l’un des plus rapides au pays. À 6 pi 3 po et 190 livres, il n’évite pas le jeu physique. Il a travaillé tellement sur sa vitesse et en musculation pendant la saison morte.»