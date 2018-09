Rasmus Dahlin, tel un mur!

Reconnu pour ses passes savantes et ses montées à l’emporte-pièce, le joyau des Sabres de Buffalo Rasmus Dahlin peut aussi servir des mises en échec retentissantes.

Ryan Schmelzer l’a appris à ses dépens lors d’un match opposant les espoirs des Devils du New Jersey à ceux des Sabres, vendredi.

L’attaquant a tenté de se faufiler en zone neutre, mais Dahlin lui a brusquement barré la route, le renversant avec un puissant coup d’épaule.

You probably want to see the Dahlin hit, eh? #Sabres @WKBW pic.twitter.com/gtZ6POt4hT

Le tout premier choix du dernier repêchage de la Ligue nationale de hockey (LNH) avait réservé un traitement similaire à Matej Pekar lors du camp de développement des Sabres, plus tôt cet été.

Everyone is still talking about it.



The Hit �� from @rasmusdahlin00 pic.twitter.com/C8KLws7yjp