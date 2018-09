Del Potro en finale grâce à l'abandon de Nadal

L'Argentin Juan Martin Del Potro sera de la finale des Internationaux des États-Unis pour la deuxième fois de sa carrière dimanche en raison de l'abandon du premier joueur mondial, Rafael Nadal, blessé au genou.

L'Espagnol, sacré trois fois à Flushing Meadows, a bien tenté de se battre, mais deux heures de jeu ont suffit à le contraindre à se retirer de la compétition. En retard 7-6 (3), 6-2, Nadal a finalement signé son deuxième retrait de la saison en tournois du Grand Chelem, le troisième de sa carrière.

«À un certain point, il me fallait prendre une décision. J'étais en douleur. Ce n'était plus un match de tennis», a brièvement résumé l'athlète de 32, vainqueur de 17 titres du Grand Chelem.

Finaliste aux Internationaux d'Australie contre Roger Federer au début de la saison 2017, Nadal a depuis réclamé les titres de Roland-Garros à deux occasions et celui sur le dur de Flushing Meadows, l'été dernier.

«L'année dernière a été fantastique. Cette année a été tout aussi fantastique jusqu'à aujourd'hui. C'est frustrant. Ce n'est pas à propos de la défaite. C'est difficile de rater la chance de pouvoir me battre pour la victoire», a-t-il ajouté.

Victorieux à New York contre Federer en 2009, Del Potro aura la chance de parfaire sa fiche en finale de tounois du Grand Chelem. Fréquemment ennuyé par les blessures, il n'a pu faire mieux que les quarts de finale en Australie, et les demi-finales à Roland-Garros et Wimbledon.