Max Domi : Carburer à la pression

À sa quatrième saison dans la LNH, l’attaquant Max Domi aura une motivation sans précédent cet automne, alors qu’il enfilera le mythique maillot des Canadiens de Montréal.

Jouer dans un marché de hockey comme celui de la frénétique métropole québécoise offre à l’ailier gauche de 23 ans une perspective des plus enviables à ses yeux. Il s’inspire de son père, Tie, l’ancien pugiliste qu’affectionnaient les partisans des Maple Leafs des années 1990 et 2000.

«Mon père était très connu à Toronto. Il y avait beaucoup de pression associée à cette concession», a-t-il raconté dans un entretien accordé à TVA Sports, vendredi, dans le cadre de la tournée des joueurs à Chicago.

«C’était mon rêve d’enfant. Je voulais être comme mon père, seulement meilleur que lui! Je crois être à mi-chemin dans ce parcours.»

Pour Domi, la pression n’est pas synonyme de distraction, même qu’il entend s’en servir pour relancer sa carrière.

«La pression permet à certains de mieux jouer. Jouer à London (dans le junior) était exigeant, mais ça me permettait de bien performer.»

Le camp d’abord

Avant de penser à la saison régulière, en octobre, il faut d’abord être solide au camp. Comme plusieurs, c’est sur quoi Domi aime concentrer son énergie présentement.

«Les deux choses qui importent pour moi en ce moment c’est le camp d’entraînement et gagner le premier match de la saison», assure-t-il en indiquant que Montréal pourrait défier les pronostics.

«L’an dernier, personne ne croyait que Vegas formerait une bonne équipe. Les Golden Knights se sont rendus en finale de la Coupe Stanley.»

«Puis le Colorado a atteint les éliminatoires après avoir terminé au dernier rang de la ligue.

«Nous avons les bons morceaux et un bon entraîneur. Nous sommes prêts à relever le défi.»

Shea Weber, un modèle

Acquis des Coyotes de l’Arizona en retour d’Alex Galchenyuk pendant l’été, Domi aime déjà ce qu’il entend au sujet de ses nouveaux camarades.

«Carey Price est le meilleur gardien au monde, et ce depuis longtemps. D’exécuter des lancers sur lui aux entraînements, c’est merveilleux. Je suis emballé de l’avoir comme gardien de mon équipe.»

«Brendan Gallagher est un joueur complet et Shea Weber est quelqu’un de qui j’entends beaucoup de bien. Je l’admire depuis longtemps. Je peux apprendre beaucoup de lui et j’ai hâte de le faire.»

L’an dernier, l’indifférence ou le manque d’intensité de certains joueurs par rapport aux défaites constituaient un problème dans le vestiaire. Montréal a conclu le calendrier au 14e rang de l’Est avec une fiche de 29-40-13.

Pour redresser la barque, l’effort devra y être tous les soirs et les meilleurs éléments, eux, en santé. Weber ne reviendra pas avant le mois de décembre et certains, comme Andrew Shaw (genou) et Paul Byron (épaule), sont encore en convalescence.

«Quand tu traverses de l’adversité, tu dois trouver une façon de renverser la vapeur. Personne ne va le faire pour nous. Ça fait partie de la vie.»