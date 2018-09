L'Impact mené par les jeunes

Ce n’était qu’un match amical, mais l’Impact est tout de même reparti d’Ottawa avec une victoire de 1-0 sur le Fury et avec la première CapCity Cup qui a été remportée devant 6321 spectateurs à la TD Place, vendredi.

«C’est une première coupe, elle n’a pas un super nom, mais on commence toujours par les petites choses qui deviennent grandes», a déclaré Joël Bats qui dirigeait l’équipe en l’absence de Rémi Garde, qui est en France pour le week-end.

C’est Clément Bayiha qui a été l’unique marqueur avec un fort beau tir en première demie qui lui a valu son premier but chez les professionnels.

Dans le rayon des bonnes nouvelles, l’arrière central Zakaria Diallo a enfin disputé un premier match complet, lui qui a été à l’écart du jeu pendant plusieurs mois en raison d’une rupture du tendon d’Achille.

Solides les jeunes

Mathieu Choinière et Clément Bayiha ont particulièrement bien paru dans ce match grâce à leur complicité évidente.

Les deux jeunes joueurs de 19 ans ont évolué ensemble pendant quelques saisons à l’Académie et viennent tout juste de terminer leur stage U19.

Les deux se sont montrés incisifs, Bayiha grâce à sa vitesse et Choinière avec ses qualités balle au pied.

«Ils se sont très bien intégrés dans l’équipe, d’ailleurs l’un d’entre eux nous a permis de gagner», a souligné Bats.

«Ils ont eu beaucoup d’activité, du volume et de la personnalité. Mathieu doit encore être un peu plus costaud dans les duels, mais techniquement il a su trouver ses repères.»

Bayiha en profite

Sous contrat avec le Fury jusqu’à la fin de la saison, Bayiha portait toutefois le Bleu-blanc-noir vendredi soir.

Il a eu deux bonnes chances de marquer en première demie en l’espace de seulement deux minutes.

Il a causé une première menace à la 34e minute en récupérant un centre de Choinière qui a forcé le gardien Callum Irving à plonger sur sa gauche.

Deux minutes plus tard, Choinière a décoché un coup de pied de coin qui a été dégagé aux pieds de Bayiha. Cette fois, il n’entendait pas rater sa chance, est entré dans la surface de réparation et a décoché une frappe précise dans la lucarne droite pour battre Irving.

Manque de liant

Le match a été assez décousu en première demie et les choses ont fini par se replacer au retour de la pause.

Dans le camp de l’Impact, on en a profité pour tester un schéma à trois défenseurs qui n’a pas eu tellement de succès quand il a été employé cette saison.

C’était surtout une question de ménager les défenseurs et de s’adapter au personnel disponible, a souligné Joël Bats.

Quant au Fury, qui avait joué à Toronto la veille, plusieurs titulaires n’ont pas joué. On a tout de même pu voir les anciens produits de l’Académie de l’Impact, Jimmy Sanon et Gabriel Balbinotti.

Pas vilain

Dans le camp ottavien, Callum Irving a fait un bon boulot pour tenir le pointage serré.

Il s’est particulièrement démarqué en début de deuxième demie où il a résisté à un assaut d’Anthony Jackson-Hamel en étirant la main. Il a récidivé en refaisant le coup à Matteo Mancosu qui ne peut pas acheter un but cette saison.

D’ailleurs, utilisés en duo, les deux attaquants n’ont pas été particulièrement incisifs dans ce match.

Quant à Clément Diop, qui a été dans la cage montréalaise pendant un peu plus d’une heure, il a été peu testé, mais a réalisé un arrêt spectaculaire sur un coup de pied de coin.

L’Impact disputera son prochain match en MLS samedi prochain avec une visite à Philadelphie pour y affronter l’Union.

Une complicité qui rapporte gros

On peut dire que Mathieu Choinière et Clément Bayiha ont bien profité de la chance qui leur a été offerte.

Le premier a joué l’ensemble de la rencontre alors que le second a disputé un peu plus d’une heure, marquant son premier but chez les professionnels.

«J’ai su [jeudi] que j’allais jouer avec l’Impact. Je me suis dit que c’était une bonne opportunité, surtout que je connaissais bien l’adversaire», a expliqué Bayiha qui est sous contrat avec le Fury jusqu’à la fin de la saison.

Disons qu’il a atteint son objectif qui était d’ouvrir des yeux à 200 kilomètres d’Ottawa dans les bureaux du Centre Nutrilait.

Choinière, quant à lui, voulait surtout ne pas s’imposer trop de pression afin de demeurer efficace.

«Je suis arrivé sans pression, mais avec détermination parce que je voulais me prouver.»

Complices

Les deux joueurs, qui ont terminé leur stage U19 à l’Académie de l’Impact ensemble cet été, ont été les principaux animateurs offensifs chez le Bleu-blanc-noir.

«J’ai essayé d’apporter le plus possible et j’ai fait les efforts. Les gars autour de moi m’ont offert beaucoup de solutions pour que je puisse jouer avec eux et ça m’a aidé dans mon match», a relaté Choinière.

C’est cependant leur grande complicité qui leur a permis de peser autant sur la rencontre.

«On joue ensemble depuis qu’on est U16, donc quatre ou cinq ans alors c’est naturel entre nous, c’est facile de jouer avec lui», explique le cadet des frères Choinière.

«Je sais comment il se déplace parce qu’on a souvent joué sur le même côté, je savais où me placer», a ajouté Bayiha.

Leur prestation met en relief l’efficacité de l’Académie à développer des joueurs qui fonctionnent bien dans un système.

Diallo soulagé

Zakaria Diallo était pour sa part tout sourire après le match, son premier dans un contexte professionnel cette saison.

«Ça fait vraiment du bien sportivement et moralement, a admis l’arrière français de 32 ans. Ça s’est bien passé, c’est bon et il faut continuer.»

Diallo est d’autant plus satisfait qu’il a été en mesure de disputer les 90 minutes sans ennui.

«Je me suis senti assez bien physiquement tout au long du match. Comme c’était une rencontre amicale, pour moi c’était un match idéal pour reprendre.

«Je ne suis pas encore à 100 % de mes capacités, mais je commence à y arriver petit à petit.»