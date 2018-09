La première aux Eagles

Pour les points de style dans un match d’ouverture tout sauf enlevant, on repassera. N’empêche que les Eagles ont fait tout juste le nécessaire pour lancer leur saison du bon pied en battant les Falcons d’Atlanta par la marque de 18 à 12, jeudi à Philadelphie.

Il aura fallu un classique du dernier Super Bowl pour redonner vie aux Eagles. Au beau milieu du troisième quart, pour animer une offensive qui n’avait toujours pas franchi la barre des 100 verges de gains, l’entraîneur-chef Doug Pederson a redonné vie au fameux «Philly Special», une feinte de jeu renversé qui a permis au receveur Nelson Agholor de rejoindre le quart-arrière Nick Foles sur une passe de 15 verges à la ligne de 26 des Falcons.

The Philly Special is back! ��



