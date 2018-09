Jermaine Jones accroche ses crampons à 36 ans

L'ancien international américain Jermaine Jones, formé en Allemagne où il a joué pour trois clubs de Bundesliga, a annoncé vendredi qu'il mettait un terme à sa carrière de footballeur professionnel, à 36 ans.

«Après 18 saisons, je dis au revoir, je vois clairement sur quoi me concentrer maintenant, après avoir eu quelques mois pour y penser», écrit-il sur son compte Instagram.

Jones était sans équipe depuis l'expiration de son contrat avec le Galaxy de Los Angeles, équipe du Championnat nord-américain (MLS).

Né en Allemagne d'une mère allemande et d'un père américain, militaire stationné en Europe, Jones a fait la première partie de sa carrière en Bundesliga, à Francfort (2000-04 et 2005-07), au Bayer Leverkusen (2004-05) puis à Schalke 04 (2007-14).

Il a également évolué brièvement en Angleterre (Blackburn, 2011) et en Turquie (Besiktas, 2014), avant de rejoindre la MLS en 2014, d'abord à New England, puis Colorado (2016), et enfin au Galaxy (2017).

Milieu défensif rugueux, Jones a été appelé en équipe des États-Unis en 2010 par son compatriote Jürgen Klinsmann alors qu'il n'avait représenté l'Allemagne que dans les sélections de jeunes.

Sélectionné à 69 reprises sous le maillot de «Team USA», Jones a inscrit quatre buts. Il a notamment participé à la Coupe du monde 2014 au Brésil.