Coupe Banque Nationale: grand retour pour Rebecca Marino

De retour à la compétition depuis janvier dernier, Rebecca Marino perçoit avec du recul sa longue pause de tennis d’environ cinq ans comme une bénédiction. Sans ce retrait nécessaire, «qui sait où j’en serais aujourd’hui ?», réfléchit la Canadienne qui savoure sa première présence à la Coupe Banque Nationale depuis 2011.

«Ça fait un moment que je suis venue à Québec. Ça fait du bien de revenir, j’en suis très heureuse», a fait remarquer la dame de 27 ans, en marge du tirage au sort du tableau principal, vendredi au PEPS.

À ses deux dernières présences en 2010 et 2011, elle avait atteint les quarts de finale en surprenant notamment la 14e raquette mondiale, Marion Bartoli.

Marino n’a certainement pas connu le parcours le plus traditionnel qui soit. Gravissant rapidement les échelons sur la scène internationale, elle a même atteint le 38e échelon mondial en 2011. Tout allait bon train jusqu’à ce qu’une bataille avec une dure dépression la force à remiser sa raquette en 2013... jusqu’en janvier dernier.

Retrait salutaire

Peu loquace sur les maux qui l’ont longuement écartée de la scène tennistique, Marino estime tout de même que ce repos forcé lui a permis de se ressourcer en faisant partie de l’équipe d’aviron de l’Université de la Colombie-Britannique, où elle a par ailleurs étudié en littérature anglaise.

«Je suis heureuse d’avoir pris tout ce temps mort. Je ne serais pas où j’en suis aujourd’hui si je n’avais pas pris tout ce temps. Je n’ai aucun regret. Je suis fière de qui je suis et de tout ce que j’ai accompli. Je suis dans la plus belle phase de ma vie. Tout ça a été positif», a-t-elle constaté.

Celle qui se mesurera à l’Allemande Tatjana Maria, 70e au monde, reconnaît que la tâche devant elle à Québec ne s’annonce pas de tout repos. Mais la résidente de Vancouver, qui en quelques mois à peine est partie de la 917e jusqu’à la 266e place au classement, n’entend pas passer en coup de vent.

«C’est un bon tableau cette année. Après l’US Open, plusieurs filles s’amènent ici et espèrent remporter un titre. Tout ce que je souhaite, c’est démontrer que j’ai ma place parmi les meilleures joueuses qui seront ici», a-t-elle résumé.

Deux désistements majeurs

Lors du tirage au sort, le directeur du tournoi, Jacques Hérisset, a confirmé à regret que les deuxième et troisième têtes de série, la Russe Anastasia Pavlyuchenkova et l’Américaine Danielle Collins ont dû déclarer forfait. La première s’est blessée à la cheville aux Internationaux des États-Unis durant la semaine et la seconde a subi une blessure abdominale en préparation pour Québec, à Chicago.

«La vraie numéro un sera là», s’est consolé Hérisset en parlant de la Russe en montée vertigineuse, Aryna Sabalenka.

«Avec l’expérience, j’ai la couenne dure. On a une belle profondeur et on aura plein de filles qui vont se battre parce qu’elles auront besoin de points», a-t-il ajouté.

Les qualifications débutent samedi (10 h) avec la présence de cinq Canadiennes, soit Katherine Sebov, Carson Branstine, Jada Bui, Gabriela Dabrowski et Alexandra Vagramov.

La Québécoise Françoise Abanda, tout comme Marino et Leylah Fernandez, qui a brillé au US Open Junior, ont obtenu des laissez-passer. Les premiers matchs au tableau principal auront lieu dès lundi.

La favorite Sabalenka affrontera à son premier match l’Américaine Varvara Lepchenko, tandis que la deuxième tête de série, la Croate Petra Martic, croisera le fer avec la Britannique Naomi Broady. La médaillée d’or olympique en 2016, Monica Puig, troisième tête de série, fera face à Beatriz Haddad Maia.