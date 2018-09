CH: Jesperi Kotkaniemi en uniforme

Le plus récent choix de premier tour des Canadiens de Montréal, Jesperi Kotkaniemi, participera au match que se livreront les recrues du Tricolore à celles des Sénateurs d'Ottawa, vendredi soir, à la Place Bell de Laval.

Le Finlandais aura la chance de faire connaissance avec les partisans de la Sainte-Flanelle qui pourront aussi encourager les espoirs de l’organisation dimanche, lors d’un duel face aux Maple Leafs de Toronto.

Outre Kotkaniemi, Lukas Vejdemo, Jake Evans, Alexandre Alain, Joel Teasdale et William Bitten sont au nombre des attaquants ayant la chance d’impressionner l’entraîneur-chef du Rocket de Laval, Joël Bouchard.

Également sélectionnés par le Tricolore au plus récent encan amateur, Cameron Hillis, Allan McShane et Cole Fonstad disputeront la rencontre.

Samuel Harvey et Stephen Dhillon seront les gardiens en uniforme.

Voici la formation des Canadiens en prévision du premier match de la Confrontation des recrues ce soir à la Place Bell.



Here is the Canadiens’ lineup for the first game of the NHL Rookie Showdown tonight at Place Bell in Laval.#GoHabsGo pic.twitter.com/OJ707glP8f