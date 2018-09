Cette semaine dans l’univers de la WWE : HBK et l’Undertaker volent le show à Raw!

Publié aujourd'hui à 19h08

QUEL segment entre Shawn Michaels et l’Undertaker! Wow! J’en avais vraiment la chair de poule. Le seul bémol c’est ce que je suis quasiment plus excité à l’idée d’un match entre les deux qu’un match entre Taker et Triple H. Et je serais très surpris que Michaels sortent de sa retraite. Cependant, on pourrait l’utiliser comme arbitre du combat.

Brie Bella a un sérieux problème de personnalité en ce moment. Qui est-elle? À Raw, elle est clairement la sœur de Nikki. À SmackDown Live, elle est définitivement la femme de Daniel Bryan. Et avec une performance comme celle de lundi, alors qu'elle a raté pas un mais deux sauts entre les câbles, dont le deuxième qui n'étaient pas seulement atroce mais très dangereux pour elle-même, cela ne l'aidera pas. De plus, personne n'explique pourquoi elle a le droit d'être sur les deux émissions, contrairement à ce qu’on avait fait avec Cena.

Je ne suis pas sûr de bien comprendre pourquoi on a fait prendre à Kevin Owens sa retraite pour revenir la semaine suivante. Peut-être fait-il un George Costanza de lui-même : démissionner pour ensuite revenir comme si de rien n’était. Mais bon, oublions ça. Je suis juste content qu’il soit de retour.

La deuxième saison du Mixed Match Challenge débutera le 18 septembre prochain sur Facebook Watch (non-disponible au Canada). Mais les reprises seront diffusées sur la chaîne de la WWE. Voici les équipes qui y participeront:

Alexa Bliss et Braun Strowman, Sasha Banks et Bobby Lashley, Bayley et Finn Balor, Alicia Fox et Jinder Mahal, Kevin Owens et Natalya, Naomi et Jimmy Uso, Lana et Rusev, Charlotte Flair et AJ Styles, Carmella et R-Truth et les gagnants de la première saison, Le Miz et Asuka.

Il y a beaucoup d'équipes mixtes à SmackDown Live en ce moment. Je comprends qu'on associe R-Truth à Carmella en prévision du Mixed Match Challenge. Mais d'après moi on prépare aussi quelque chose entre Bryan/Brie, Miz/Maryse et Almas/Vega, qui ne font pas partie du MMC. J’aime l’idée et j’aime surtout le duo d’Almas et Vega.

Un autre combat a été annoncé pour l'événement spécial Evolution dimanche le 28 octobre. Lita fera un retour pour affronter Mickie James. L'histoire derrière le combat est lorsque Lita a pris sa retraite en 2006, son dernier combat avait été un match de championnat féminin qu'elle avait perdu contre James. Alexa Bliss contre Trish Stratus est le seul autre combat d'annoncé jusqu'à maintenant.

Voici mes impressions de la première émission de la Classique Mae Young:

La Québécoise Vanessa Kraven a bien paru dans la défaite. Très expressive, solide dans ses coups et a bien vendu pour son adversaire. Bon match David contre Goliath alors que Lane était clairement la favorite de la foule puisqu'elle vient de Winter Park. Elle a la grandeur de son côté, mais l'âge pourrait être un facteur ici. On lui souhaite que ce ne soit pas le cas.

Tenan Nox a beaucoup de potentiel, potentiel qui était déjà palpable sur le circuit indépendant. Si seulement elle pouvait éviter les blessures.

Rhea Ripley a le look, le talent et la présence pour devenir une vedette. Elle est cependant très jeune à 21 ans, il lui manque un peu d'expérience, mais elle a clairement un brillant avenir devant elle.

Meiko Satomura est vraiment dans une classe à part. À l'âge de 16 ans elle avait lutté pour la WCW. Une vétérane du circuit indépendant japonais, on peut voir la différence entre la lutte féminine nord-américaine et nipponne. Définitivement le meilleur match de cette première émission.

Matchs de la semaine

Johnny Gargano c. Velveteen Dream Daniel Bryan c. Andrade « Cien » Almas Rusev et Aiden English c. Les Usos c. Sanity

Vidéos de la semaine

La rivalité continue entre Bliss et Rousey

Kevin Owens est déjà de retour!

Résultats rapides

Columbus, Ohio

Les Jumelles Bella ont battu Sarah Logan et Liv Morgan, acc. par Ruby Riott

Bobby Roode et Chad Gable ont défait L'Ascension

Alexa Bliss, acc. par Mickie James et Alicia Fox a vaincu Natalya, acc. par Ronda Rousey.

Dolph Ziggler et Drew McIntyre ont battu les champions par équipe L'Équipe B pour remporter les titres. Ziggler et McIntyre avaient d'abord attaqués les Revival qui devaient affronter les champions.

Les Authors of Pain, acc. par Drake Maverick ont défait Keith Thompson et Jimmy James

Sasha Banks et Bayley ont vaincu Dana Brooke et Ember Moon

Braun Strowman a défait Finn Balor

Vidéos de la semaine

La rivalité entre Styles et Joe continue

Tout comme celle entre Flair et Lynch

Résultats rapides

Detroit, Michigan

Daniel Bryan, acc. par Brie Bella a battu Andrade « Cien » Almas, acc. par Zelina Vega

Naomi a défait Peyton Royce, acc. par Billie Kay

Rusev et Aiden English ont vaincu Les Usos et Sanity (Killian Dain et Eric Young), acc. par Alexander Wolfe. Rusev et English vont affronter La Barre la semaine prochaine pour déterminer qui va affronter Le New Day à l'événement spécial Hell in a Cell le 16 septembre prochain.

R-Truth, acc. par Carmella a battu Le Miz, acc. par Maryse

Vidéo de la semaine

Gran Metalik est vraiment un talent spectaculaire!

Résultats rapides

Detroit, Michigan

Gran Metalik a battu Tony Nese

Noam Dar a défait Bryan Kelly

Cedric Alexander a vaincu TJP

Vidéo de la semaine

Deux équipes à découvrir à NXT

Résultats rapides

Winter Park, Floride

Kassius Ohno a battu Kona Reeves

Les Forgotten Sons (Steve Cutler et Wesley Blake), acc. par Jaxon Ryker ont défait les Street Profits (Montez Ford et Angelo Dawkins)

Kairi Sane a vaincu Trish Adora

Velveteen Dream a défait Johnny Gargano

Vidéo de la semaine

Soyons chauvins quelque peu avec le match de la Québécoise Vanessa Kraven!

Résultats rapides

Winter Park, Floride

Tegan Nox a battu Zatara

Rhea Ripley a défait MJ Jenkins

Lacey Lane a vaincu Vanessa Kraven

Meiko Satomura a battu Killer Kelly

Ceci complète le tour d’horizon à la WWE pour cette semaine.

