Carey Price sur la glace à Brossard

Depuis le début de la semaine, plusieurs vétérans des Canadiens de Montréal se réunissent au complexe d’entraînement de Brossard pour des entraînements informels.

Vendredi, le gardien Carey Price a foulé la glace en compagnie de l'instructeur des gardiens Stéphane Waite. Son auxiliaire Antti Niemi était également dans les parages.

Victime d’une blessure au genou gauche et d’une commotion cérébrale en mars dernier, Andrew Shaw a également été aperçu sur la patinoire peu après midi.

L’agitateur a subi une intervention à la fin du mois d’avril et sa convalescence était alors estimée à six mois ou plus.

